На Волыни за вымогательство взятки в размере $ 3 тыс. задержали двух полицейских
В Луцке вынесли приговор двум работникам полиции за вымогательство и получение по предварительному сговору $ 3 тыс. неправомерной выгоды за непринятие мер по привлечению должностного лица к ответственности за совершение коррупционного правонарушения
Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генпрокурора.
Отмечается, что обоим обвиняемым назначено наказание - 5 лет лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего на праве собственности имущества с лишением права занимать должности в правоохранительных органах сроком на 3 года.
Несмотря на непризнание обвиняемыми своей вины, прокуроры в суде доказали, что бывший руководитель управления ДВБ, на рассмотрении которого находились материалы относительно возможного совершения коррупционного правонарушения одним из сотрудников ГУ Нацполиции в Волынской области, вступил в преступный сговор со своим подчиненным с целью получения взятки. Для конспирации своих действий, он пытался привлечь в качестве посредника местного жителя. Осознав, что работники полиции побуждают его к совершению преступления, мужчина сразу обратился с соответствующим заявлением в правоохранительные органы.
В дальнейшем руководителя управления и оперуполномоченного задержали во время получения всей суммы неправомерной выгоды.
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