На Волыни вывели новый сорт озимой ржи: его потенциальную урожайность оценивают в 10-11 тонн с гектара

Об этом в комментарии Укринформу сообщила заведующая лабораторией растениеводства и селекции Волынской государственной сельскохозяйственной опытной станции Института картофелеводства НААН Украины Елена Нечипорук.

"Мы селекционировали новый сорт озимой ржи "Серпанок", который прошел сортоиспытание во всех сортоучастковых станциях Украины, получили сертификат и патент, которые уже дают нам право заниматься его широким размножением", - рассказала она.

Нечипорук отметила, что традиционно рожь высевают во второй половине сентября - начале октября. Этот сорт можно высевать значительно позже, в конце октября, и у него будет хороший урожай.

Растение устойчиво к полеганию, ведь его высота составляет 120-130 см. А урожайность сорта оценивают в 10-11 тонн с гектара.

Нечипорук отметила, что ранее станция селекционировала разные сорта ржи, однако "Серпанок" наиболее урожайный и продуктивный. Также он устойчив к болезням и неприхотлив к почве.

Основную подкормку нужно проводить осенью комплексным азотно-форфорно-калийным удобрением и подпитывать мерзло-талую почву весной.

Ученые отмечают, что "Серпанок" предназначен для хлебопекарной промышленности. Он имеет высокую кислотность, несмотря на это его можно использовать для подкормки животных, перемешивая с другими культурами.

Эту рожь планируют выращивать уже в ближайшее время, чтобы первый урожай получить в следующем году.



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