Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная Новости На Волыни вывели новый сорт озимой ржи: его потенциальную урожайность оценивают в 10-11 тонн с гектара

На Волыни вывели новый сорт озимой ржи: его потенциальную урожайность оценивают в 10-11 тонн с гектара

3 декабря, 2021 пятница
17:48
Новости жито

На Волыни ученые вывели новый сорт озимой ржи "Серпанок", предназначенный для использования в хлебопекарной промышленности

Об этом в комментарии Укринформу сообщила заведующая лабораторией растениеводства и селекции Волынской государственной сельскохозяйственной опытной станции Института картофелеводства НААН Украины Елена Нечипорук.

"Мы селекционировали новый сорт озимой ржи "Серпанок", который прошел сортоиспытание во всех сортоучастковых станциях Украины, получили сертификат и патент, которые уже дают нам право заниматься его широким размножением", - рассказала она.

Нечипорук отметила, что традиционно рожь высевают во второй половине сентября - начале октября. Этот сорт можно высевать значительно позже, в конце октября, и у него будет хороший урожай.

Растение устойчиво к полеганию, ведь его высота составляет 120-130 см. А урожайность сорта оценивают в 10-11 тонн с гектара.

Нечипорук отметила, что ранее станция селекционировала разные сорта ржи, однако "Серпанок" наиболее урожайный и продуктивный. Также он устойчив к болезням и неприхотлив к почве.

Основную подкормку нужно проводить осенью комплексным азотно-форфорно-калийным удобрением и подпитывать мерзло-талую почву весной.

Ученые отмечают, что "Серпанок" предназначен для хлебопекарной промышленности. Он имеет высокую кислотность, несмотря на это его можно использовать для подкормки животных, перемешивая с другими культурами.

Эту рожь планируют выращивать уже в ближайшее время, чтобы первый урожай получить в следующем году.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Экономика
Читайте также:
Джордж Камбосос
1 декабря, 2021 среда
Ломаченко предложили бой за титул абсолютного чемпиона мира, но есть одно условие
ОРДЛО
2 декабря, 2021 четверг
С ОРДЛО массово выезжают местные жители на фоне угрозы новой агрессии РФ, - правозащитники
Роберт Левандовські
2 декабря, 2021 четверг
Левандовски решил покинуть "Баварию"
Киев
+0
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 27.2
    Покупка 27.2
    Продажа 27.44
  • EUR
    Покупка 30.63
    Продажа 31.07
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2021, пятница
3 декабря
21:34
В Сербии на детском конкурсе рисунков участников из ОРЛО назвали "жителями ЛНР": Украина выразила протест
21:28
Эксклюзив
Путин готов перейти ту границу, которую не собирался переходить ни год назад, ни весной, - нардеп Рахманин о возможном вторжении РФ
21:07
ЕС предоставит Украине €1,4 млн на обустройство границы с Беларусью
20:47
Зеленский
Зеленский пригласил в Украину премьера Венгрии
20:30
Виктор Ляшко
Из "красной" зоны готовы выйти восемь областей Украины, - Ляшко
20:23
Эксклюзив
Николай Княжицкий
Прямые переговоры Зеленского с Путиным приведут к серьезному обострению в Украине и станут основанием для военных действий РФ, - Княжицкий
20:13
Алексей Данилов
Формирование территориальной обороны нужно завершить в максимально сжатые сроки, - Данилов
20:01
Дмитрий Кулеба
Украина готова к любым форматам переговоров по Донбассу, - Кулеба
19:42
Путин
Путин пожаловался Эрдогану на Украину за использование "Байрактаров" на Донбассе
19:33
С конца апреля 2022 года цены на газ могут снизиться, - Витренко
19:27
Первая редакция "Википедии" продается как NFT
19:24
Новоиспеченный тренер "Барселоны" Хави назвал футболиста, которого точно не продаст
19:19
Эксклюзив
"Отказ от НАТО и снятие вопроса Крыма": политолог назвал возможные условия для прямых переговоров между РФ и Украиной
18:55
"Шахтер" совершил камбэк и забил 6 голов "Львову" в стартовом матче 17-го тура УПЛ
18:43
Почти 680 метров: в Малайзии строят второй по высоте в мире небоскреб
18:36
Бельгия и Швейцария ужесточают карантинные ограничения
18:13
"Склонен к суициду": омбудсмен заявила, что РФ внесла отметку в личное дело политзаключенного Марченко без проведения экспертизы
17:54
Усик - чертовски сильный боксер, - легендарный Мейвезер высказался о победе украинца над Джошуа
17:53
Эксклюзив
Экс-нардеп Доний об активизации дел по бизнесу Ахметова: это глупые вещи якобы для поддержки Зеленского, которые играют против него
17:50
сепар ООС
На Донбассе оккупанты шесть раз нарушили "режим тишины" и ранили украинского военного
17:41
В Беларуси соцсети "Радио Свобода" признали "экстремистскими"
17:33
Умер последний футболист, который выиграл чемпионат мира - 1954
17:22
Талибы издали новый указ в Афганистане: запрещает насильственные браки, но не упоминает вопрос образования женщин
17:17
Операция "Полесье": в Ривненской области силовики учились сдерживать массовый прорыв границы
17:06
Эксклюзив
Нельзя проверить информацию о наличии гражданства США Арахамии или Рудык, - политэксперт о запросе нардепа Качуры
17:04
"ПолитКлуб Виталия Портникова" 3 декабря. Президент Зеленский стремится к прямым переговорам с РФ: что это даст Украине
16:57
Кулеба
Украина может стать региональным хабом ОБСЕ по правам человека, - МИД
16:54
Криштиану Роналду
Я никогда не видел игрока его возраста в такой физической форме, - новый тренер МЮ засыпал Роналду комплиментами
16:49
Белавиа
"Белавиа" сократила половину флота из-за санкций Евросоюза
16:46
Семен Семенченко
СБУ направила в суд дело Семенченко
16:42
Карл Нехаммер
В Австрии определили нового канцлера
16:41
Эксклюзив
Опасная Укрзализныця: половина железнодорожных путей в Украине непригодны для перевозки людей и груза
16:40
Рада
"Ресурсный" законопроект остается заблокированным до подписания: Рада не рассмотрела все постановления
16:36
Активисты протестовали против финансовых махинаций
16:29
Потратила электроэнергии на 3,5 млн грн: СБУ разоблачила криптоферму в Киевской области
16:26
книга
"Книга года BBC - 2021": обнародованы краткие списки номинантов
16:17
Интервью
Власть постоянно пытается "исправить" систему закупок, - представитель Transparency International Украина
16:10
вакцина
В Италии мужчина пытался получить COVID-прививку в силиконовую руку
16:03
Нариман Джелял
В Крыму "суд" отклонил апелляционную жалобу на арест активиста Джелялова, - адвокат
15:55
Группа ТНМК выпустила альбом под названием "ВАТРА red"
Больше статей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV