На Волыни в школе взорвалась котельная

Об этом сообщает Национальная полиция Волынской области.



Взрыв произошел в селе Проход, Ратновского района. На территории сельской школы взорвалась котельная. Пострадавших нет, учащихся, учителей и персонал школы эвакуировали.







Причины взрыва пока неизвестны. На месте инцидента работает полиция и сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Напомним, 27 ноября, в г. Новая Одесса в угловой части пятиэтажного жилого дома произошел взрыв, предварительно бытового газа, в результате чего разрушены 4-й и 5-й этажи. Два человека погибли.