На Волыни в школе взорвалась котельная
В понедельник, 29 ноября, в селе Проход, Волынской области, взорвалась школьная котельная
Об этом сообщает Национальная полиция Волынской области.
Взрыв произошел в селе Проход, Ратновского района. На территории сельской школы взорвалась котельная. Пострадавших нет, учащихся, учителей и персонал школы эвакуировали.
Причины взрыва пока неизвестны. На месте инцидента работает полиция и сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
- Напомним, 27 ноября, в г. Новая Одесса в угловой части пятиэтажного жилого дома произошел взрыв, предварительно бытового газа, в результате чего разрушены 4-й и 5-й этажи. Два человека погибли.
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