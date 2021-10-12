На Волыни в 16 учебных заведениях выявили вспышку коронавируса
В Волынской области в 16 учебных заведениях выявлена вспышка коронавируса
Об этом заявила главный санитарный врач области Наталия Янко.
Так, в Луцком районе обнаружили 5 вспышек COVID-19. Заболевания выявили в Областном доме ребенка, Киверцевском медколледже, Княгининевском лицее, а также в детских садах №3 и №19 в Луцке.
В свою очередь пять очагов заболеваемости подтвердили в Камень-Каширском районе: в школах поселков Выдерта, Грудки, Полыци Черче и в лицее №2 в Камень-Каширском.
Во Владимир-Волынском районе три вспышки: в детском саду в Нововолынске, а также в лицее Нововолынска и Иваничей.
В районе Ковеля обнаружили очаги заболеваемости в школе и детском саду Турийска, а также в областном лицее с усиленной физподготовкой.
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