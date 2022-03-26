На Волыни у пьяных за рулем будут изымать авто и отдавать ВСУ
Начиная с субботы, 26 марта 2022 года, на территории Волынской области у нетрезвых водителей будут изымать транспортные средства. Технику будут передавать защитникам Украины
Такой приказ утвержден начальником Волынской областной военной администрации Юрием Погуляйко. Копия документа обнародована на странице ОВА в Фейсбуке, информирует Еспресо.TV.
"С сегодняшнего дня на Волыни у водителей, которые сели за руль в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, будут изымать автомобиль. Изъятый транспорт будет передан для нужд Вооруженных сил Украины", - отмечает пресс-служба Волынской ОВА.
Контролирует выполнение приказа первый заместитель главы администрации Сергей Мовенко.
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