На Волыни у пьяных за рулем будут изымать авто и отдавать ВСУ

Такой приказ утвержден начальником Волынской областной военной администрации Юрием Погуляйко. Копия документа обнародована на странице ОВА в Фейсбуке, информирует Еспресо.TV.



"С сегодняшнего дня на Волыни у водителей, которые сели за руль в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, будут изымать автомобиль. Изъятый транспорт будет передан для нужд Вооруженных сил Украины", - отмечает пресс-служба Волынской ОВА.



Контролирует выполнение приказа первый заместитель главы администрации Сергей Мовенко.





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