На Волыни у младенца обнаружили штамм Delta

Об этом заявила на брифинге в Волынской ОГА главный государственный санитарный врач Волынской области Наталия Янко.



"В нашей области лабораторно подтверждены 47 случаев штамма "Дельта". Среди заболевших - жители разных административных территорий в возрасте от 17 дней до 71 года", - сказала Янко.



Она подчеркнула, что среди этих пациентов не было ни одного привитого даже одной дозой вакцины. Также санврач сообщила, что большинство носителей нового штамма вируса не выезжали не только из Украины, но и за пределы области - это свидетельствует об активной циркуляции и местной передаче возбудителя.



По ее словам, темпы роста заболеваемости в области значительно ускорились. Коэффициент выявления случаев инфицирования превысил предельные для "зеленой" зоны на 4%.



По сравнению с прошлой неделей вдвое выросла суточная смертность от COVID-19, обнаружено вдвое больше больных (250 случаев против 110), заболели 28 детей в возрасте от 5 месяцев до 17 лет.

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