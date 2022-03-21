На Волыни СБУ задержала белорусского шпиона
Также СБУ задержала нескольких пророссийских коллаборантов
СБУ системно разоблачает коллаборантов, которые своими действиями помогают оккупантам, и, в частности, за минувшие сутки (20 марта) было задержано несколько человек, передает Espreso.TV.
В Луганской области:
СБУ расследует действия представителя "пресс-службы" так называемой ЛНР Ивана Филипоненко, который публично заявлял о якобы сдаче Рубежного оккупантам.
В Днепропетровской области:
СБУ схватила пророссийского агитатора, который распространял выгодные Кремлю фейковые материалы в соцсетях и собирал данные относительно обороноспособности Киева и Днепра.
В Волынской области:
Спецназовцы СБУ задержали гражданина Беларуси, который собирал для врага информацию о размещении и передвижении техники ВСУ и состоянии мобилизации в регионе.
В Кировоградской области:
СБУ разоблачила украинца, открыто поддерживавшего широкомасштабное вторжение РФ и выражавшего пророссийскую позицию.
- Напомним, в Запорожской области СБУ взяла под контроль объекты с большим объемом химвеществ.
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