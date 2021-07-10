На Волыни сборщикам ягод платят по 500 грн за смену
Украинские работницы ягодных плантаций с радостью не ехали бы на заработки в Польшу. И если точно такая возможность заработать у них дома, то они остаются на Родине
Об этом говорится в сюжете луцкого 12 канала , передает Еспресо.TV .
Журналисты рассказывают об одном из успешных примеров сочетания рентабельного хозяйства и трудолюбия волынянок. Речь идет о хозяйстве в селе Борохов.
"Второе лето работаю. Сначала на клубнике, сейчас на смородине, потом на малине. Мы довольны, нам все нравится. У меня двое детей, я не могу поехать в Польшу на заработки. А так они каждый день меня видят - я возвращаюсь домой на вечер, когда и в обед. Мы здесь довольны и работой, и зарплатой ", - говорит женщина, по имени Галина.
Работу, рассказывают женщины, начинают в 5 утра. Завершают около полудня. Признаются: трудновато, но такой сезонный приработок может быть экономически выгоднее, чем постоянная работа.
Представительница ягодного хозяйства говорит: заработать можно, если хорошо уродилось, а вовремя собрать урожай не помешает погода. В этом году все сложилось. Поэтому заработают и люди, и хозяйство.
"За смородину мы будем платить ориентировочно 15 гривен за килограмм. Красная смородина собирается немного быстрее, потому что она на кистях, кистями собирается, - то 10 грн килограмм", - говорит ответственная за сбор Елена Климчук.
За полдня на сборе ягод людям удается заработать до полтысячи гривен. В хозяйстве уверяют: их заработок почти равен тому, что заплатят наемным работникам.
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