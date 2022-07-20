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На Волыни разоблачили благотворительный фонд, продававший военную гуманитарку

20 июля, 2022 среда
18:38
Криминал

На Волыни Служба безопасности Украины разоблачила благотворительный фонд, продававший военную гуманитарку, изъято снаряжение на сумму более 28 млн грн

Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

Сотрудники СБУ сообщили, что на Волыни члены благотворительного фонда наладили преступную схему продаж военной гуманитарной помощи, которую они получали от Европейского союза. По данным СБУ, задержана женщина, которая пыталась продать военную амуницию на почти 600 тыс. грн.

"Вчера, 19 июля, оперативники УСС разоблачили руководительницу одного из отделов благотворительного фонда во время реализации товара на почти 600 000 гривен. За эту сумму женщина пыталась продать 54 бронежилета, 25 комплектов бронеплит, 50 пар военных берцев и так называемые "разгрузки", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что во время обысков сотрудники СБУ изъяли военное снаряжение и амуницию на сумму более 28 млн грн.

"В ходе санкционированных судом обысков правоохранители изъяли 4 800 бронеплит, 2 300 плитоносок, 150 пар военной обуви, рулоны ткани, документы, подтверждающие факт получения имущества как гуманитарной помощи, "черновые" записи. Общая сумма изъятого военного снаряжения превышает 28 млн гривен", – пишет СБУ.

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Украина
ЕС
СБУ
Волинь
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