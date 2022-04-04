На Волыни ПВО сбили воздушную цель, жертв нет, - ОВА

Об этом сообщил глава Волынской областной военной администрации Юрий Погуляйко в Telegram.



"По предварительным данным, силами ПВО была сбита воздушная цель. Обломки упали на здание одного из населенных пунктов. Жертв нет", – написал он.



Погуляйко добавил, что на месте работают специалисты.

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