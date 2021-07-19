На Волыни легковушка влетела в дерево: три человека погибли, среди них - ребенок, еще девять госпитализированы
В с. Печихвосты Луцкого района водитель легкового автомобиля врезался в дерево
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.
"18 июля в 18:07 в с. Печихвосты Луцкого района водитель легкового автомобиля не справился с управлением и допустил столкновение с деревом, в результате чего погибли 3 человека, из них 1 ребенок (2017 г.р.) и пострадало 9 человек, из них 6 детей (2011-2019 г.р.), которые с травмами разных степеней тяжести госпитализированы в больницу ", - говорится в сообщении.
От ДСНС привлекалось 4 человека и 1 единица техники.
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