На Волыни 78-летний мужчина выбросился из окна больницы

Об этом сообщает сектор коммуникации полиции Волынской области.



"Около 21:00, вчера (21 ноября, - ред), в полицию поступило сообщение о совершении самоубийства 78-летним жителем Львовской области. Мужчина выбросился с четвертого этажа медучреждения, в котором проходил лечение, он погиб на месте", - говорится в сообщении.



В полиции отметили, что во время поверхностного осмотра следов насилия обнаружено не было, тело погибшего было отправлено на судебно-медицинскую экспертизу.



Местное информагентство "Волынские новости" сообщает, ссылаясь на слова главврача областной больницы Александра Дударя, что трагедия произошла после телефонного разговора погибшего с дочерью. На следующий день мужчину должны были выписывать из медучреждения.

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