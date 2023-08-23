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На вокзал Краматорска приехала странствующая выставка "Единение ради будущего"

23 августа, 2023 среда
14:12
Культура

"Поезд единения" привез на вокзал Краматорска Донецкой области выставку, которая рассказывает об эвакуации украинцев по железной дороге в начале полномасштабного вторжения

Об этом информирует Укрзализныця .

Фотовыставка была впервые представлена в Ужгороде в феврале этого года, когда состоялся запуск "Поезда Единения". Этот поезд направлялся в Краматорск, неся слова солидарности с нашими воинами на востоке, а в 2022-м - самым длинным маршрутом от Рахова до Мариуполя.

"Именно туда, куда и направлялся наш символический "Поезд Единения" из Ужгорода в феврале, который, собственно, и дал старт для странствующей фотовыставки. Выставка продолжает рассказывать об этапах эвакуации украинцев по железной дороге в начале полномасштабного вторжения и о ее роли в жизни современной Украины" , – говорится в заявлении.

Также выставка путешествовала по вокзалам Черновцов, Ивано-Франковска, Винницы, Одессы, Днепра, Запорожья и Славянская.

"Выставка напоминает нам о том, чем действительно объединена наша нация - железнодорожными путями и железным стремлением победы. В Ужгороде, Киеве и Краматорске сегодня все равно продолжаем движение по расписанию", - добавляют в пресс-службе.

Что известно о Поезде единения

Первый "Поезд единения" 16 февраля прошлого года провез флаг Украины через 12 областей нашего государства от Рахова (Закарпатская область) до Мариуполя (Донецкая область). Флаг был передан украинским морякам, впрочем, место его пребывания после начала полномасштабного вторжения пока неизвестно.

16 февраля 2023 года из Ужгорода в Краматорск отправился "Поезд единения", маршрут которого пролегает с запада на восток Украины.

Также после успешного опыта "Поезда единения" Укрзализныця назначила новый поезд сообщением Львов - Краматорск.

2 июня выставка "Единение ради будущего" переехала из Одессы в Днепр.

Общество
Укрзализныця
Краматорск
Война с Россией
Донетчина
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