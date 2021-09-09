На военных учениях "Запад-2021" РФ и Беларусь будут отрабатывать наступление, - Минобороны Латвии

Об этом говорится в комментарии латвийского Минобороны, предоставленном на запрос Укринформа.

"Вероятно, что во время этих учений скорее всего будет отрабатываться нападение, а не элементы обороны. Учения также могут включать гибридные элементы с намерением подорвать устойчивость вероятного противника", - отмечают в Минобороны Латвии.

По словам латвийских военных, ситуация осложняется тем, что учения совпадают по времени и месту с гибридной операцией режима Лукашенко, которая использует туристов и мигрантов с Ближнего Востока в качестве оружия гибридной войны.



Министерство обороны приняло к сведению, что эта операция белорусского режима может быть использована в провокационных целях во время учений.

"Министерство обороны Латвии и Национальные вооруженные силы тесно сотрудничают с эстонскими, литовскими и польскими коллегами, обеспечивая непрерывный обмен информацией о военной деятельности России и Беларуси", - подчеркнули в ведомстве.



10-16 сентября 2021 года пройдут стратегические российско-белорусские военные учения "Запад-2021".

