На военной базе в Индии произошла стрельба, погибли 4 человека

Об этом пишет Reuters.

"Инцидент произошел в казармах базы и не являлся террористической атакой", - сообщил агентству старший офицер полиции Пенджаба С.П.С. Пармар.

Четверо солдат скончались от огнестрельных ранений, полученных во время стрельбы, произошедшей в 04:35 12 апреля.

Прессслужба индийской армии заявила, что специалисты нашли штурмовую винтовку, из которой, вероятно, были убиты солдаты на военной базе в северном пограничном штате Пенджаб, но пока никто не арестован в связи с этим нападением.

В частности, в заявлении утверждается, что за два дня до инцидента сообщалось об исчезновении винтовки с 28 патронами.

Аджай Ганди, старший офицер районной полиции, возглавляющий расследование, сообщил, что в полицейской жалобе, основанной на заявлении военнослужащих, речь шла о причастности к нападению "двух неизвестных лиц".