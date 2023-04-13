На военной базе в Индии произошла стрельба, погибли 4 человека
В среду утром в казарме на военной базе в северном пограничном штате Пенджаб, Индия, произошла стрельба: четверо солдат погибли от ранений
Об этом пишет Reuters.
"Инцидент произошел в казармах базы и не являлся террористической атакой", - сообщил агентству старший офицер полиции Пенджаба С.П.С. Пармар.
Четверо солдат скончались от огнестрельных ранений, полученных во время стрельбы, произошедшей в 04:35 12 апреля.
Прессслужба индийской армии заявила, что специалисты нашли штурмовую винтовку, из которой, вероятно, были убиты солдаты на военной базе в северном пограничном штате Пенджаб, но пока никто не арестован в связи с этим нападением.
В частности, в заявлении утверждается, что за два дня до инцидента сообщалось об исчезновении винтовки с 28 патронами.
Аджай Ганди, старший офицер районной полиции, возглавляющий расследование, сообщил, что в полицейской жалобе, основанной на заявлении военнослужащих, речь шла о причастности к нападению "двух неизвестных лиц".
- 30 марта в храме центрального штата Индии Мадхья-Прадеш провалился пол. По меньшей мере, 35 человек погибли, еще несколько получили ранения.
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