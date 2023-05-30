На военной базе оккупантов в Мелитополе поднимается черный дым, - мэр Федоров

Об этом пишет городской голова Иван Федоров .

Дым поднимается на западном выезде из Мелитополя – в районе захваченного оккупантами завода "Автоцветлит".

Федоров отметил, что оккупанты сразу же отчитались о "меткой ПВО", однако дым поднимается от земли до неба.

"Наверное, рашистская ПВО наземная", - добавил мэр.