На военной базе оккупантов в Мелитополе поднимается черный дым, - мэр Федоров
Во вторник, 30 мая, местные жители временно оккупированного Мелитополя зафиксировали поднимающийся с военной базы оккупантов черный дым
Об этом пишет городской голова Иван Федоров .
Дым поднимается на западном выезде из Мелитополя – в районе захваченного оккупантами завода "Автоцветлит".
Федоров отметил, что оккупанты сразу же отчитались о "меткой ПВО", однако дым поднимается от земли до неба.
"Наверное, рашистская ПВО наземная", - добавил мэр.
- Иван Федоров, городской голова Мелитополя, сообщил , что 22 мая в Пологах и Васильевке украинскими разведчиками были подорваны базы оккупантов.
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