На военной авиабазе РФ вблизи Симферополя также прогремели взрывы, - РосСМИ
На военном аэродроме в Гвардейском, Симферопольского района в оккупированном Крыму, 16 августа прогремели взрывы
Об этом сообщает российское издание КоммерсантЪ.
Очевидцы сообщают, что видели клубы дыма у военного аэродрома под Симферополем. По словам местных жителей, ранее на территории аэропорта раздалось несколько взрывов.
По информации источника, российские военные и силовики проверяют версию с атакой малым беспилотным летательным аппаратом на склад боеприпасов.
Официальные представители оккупационных властей пока не комментируют ситуацию.
Крымское издание Kafanews пишет, что жителей поселка Гвардейское около 6:30 утра разбудил громкий взрыв. Позже было слышно еще несколько взрывов в районе авиабазы. В местных группах в соцсетях пишут, что вспыхнул трансформатор, а в поселке исчезало электричество.
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В Джанкойском районе оккупированного Россией Крыма утром 16 августа прогремели взрывы , в минобороны России заявили о детонации на складе с боеприпасами.
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