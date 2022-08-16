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На военной авиабазе РФ вблизи Симферополя также прогремели взрывы, - РосСМИ

16 августа, 2022 вторник
13:37
война с Россией

На военном аэродроме в Гвардейском, Симферопольского района в оккупированном Крыму, 16 августа прогремели взрывы

Об этом сообщает российское издание КоммерсантЪ.

Очевидцы сообщают, что видели клубы дыма у военного аэродрома под Симферополем. По словам местных жителей, ранее на территории аэропорта раздалось несколько взрывов.

По информации источника, российские военные и силовики проверяют версию с атакой малым беспилотным летательным аппаратом на склад боеприпасов.

Официальные представители оккупационных властей пока не комментируют ситуацию.

Крымское издание Kafanews пишет, что жителей поселка Гвардейское около 6:30 утра разбудил громкий взрыв. Позже было слышно еще несколько взрывов в районе авиабазы. В местных группах в соцсетях пишут, что вспыхнул трансформатор, а в поселке исчезало электричество.

  • В Джанкойском районе оккупированного Россией Крыма утром 16 августа прогремели взрывы , в минобороны России заявили о детонации на складе с боеприпасами.

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Крым
оккупированные территории
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