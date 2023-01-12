На водохранилище Москвы горел буксир "Адлер"
В столице России, на водохранилище Москвы, загорелся транспортный буксир "Адлер"
Об этом сообщило российское СМИ "РИА Новости".
Отмечается, что 12 января на Химкинском водохранилище в Москве горело буксирное судно "Адлер". Возгорание произошло в машинном отделении на площади 25 кв. м.
"Происходит возгорание в машинном отделении буксира "Адлер", трехуровневого на площади 25 квадратных метров... В 06:08 пожар полностью ликвидировали", - говорится в тексте МЧС столицы РФ.
Информация о пострадавших в службы не поступала.
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