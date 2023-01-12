На водохранилище Москвы горел буксир "Адлер"

Об этом сообщило российское СМИ "РИА Новости".

Отмечается, что 12 января на Химкинском водохранилище в Москве горело буксирное судно "Адлер". Возгорание произошло в машинном отделении на площади 25 кв. м.

"Происходит возгорание в машинном отделении буксира "Адлер", трехуровневого на площади 25 квадратных метров... В 06:08 пожар полностью ликвидировали", - говорится в тексте МЧС столицы РФ.

Информация о пострадавших в службы не поступала.

Напомним, в ТРЦ "Мега Химки", на Ленинградском шоссе в Москве, в процессе сварочных работ произошло возгорание в отделе хозяйственных товаров - погиб охранник, а ущерб достигает 30 млрд рублей.

15 декабря в Ангарске (Иркутская область РФ) произошел взрыв и вспыхнул пожар на нефтеперерабатывающем заводе.

В станице Тбилисской Краснодарского края произошло возгорание в торговом центре "Вега". Площадь пожара составила тысячу кв. м.

На крейсере "Адмирал Кузнецов" в Мурманске произошел пожар: авианосец находился на ремонтном заводе "Звездочка" в Мурманске, когда произошло возгорание.

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