Об этом он рассказал в эфире Эспрессо.



Валерий Калиновский дал комментарий относительно сообщения от 26 ноября о смерти на 65-м году жизни министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея .



"Владимир Макей еще достаточно не старый человек, 64 года. Он был очень приближен к Лукашенко за последние 20 лет, также был его помощником, главой администрации, 10 лет руководил министерством иностранных дел Беларуси. 24-25 ноября участвовал в саммите ОДКБ в Ереване, где общался с коллегами. А вчера, 25 ноября, у него была встреча с апостольским нунцием. На 27 и 28 ноября планировались новые встречи, Макей собирался жить и не выглядел больным человеком", - отметил Валерий Калиновский.



Калиновский добавил, что известно пока по неподтвержденной информации, что Макей умер у себя дома в результате инфаркта, которому он не придал значения и не вызвал медиков, а собирался пойти в театр, которым руководит его жена.



"Могу сказать, что Владимир Макей был в окружении Лукашенко не ястребом, но после 2020 года не очень-то голубем, однако, он был человеком, на которого надеялись на диалог с Западом и какое-то улучшение. Он свободно общался на белорусском языке, скажем так, что он не принадлежал к русскому миру, хотя и был полковником ГУР в советское время, а потом уже сделал дипломатическую карьеру. Когда был большой конфликт с Россией, тогда он призвал к себе независимых журналистов, в том числе из Радио Свобода, чтобы как-то выразить свое понимание ситуации, то есть ему была необходима поддержка западных и независимых СМИ, а позже, в 2020 году, Макей сразу встал на сторону Лукашенко и поддержал террор, даже заявил, что в ответ на давление Запада разрушим все независимые организации в Беларуси. Так и произошло, потому что фактически все негосударственные организации ликвидированы, как раз после слов Макея, то есть Лукашенко это поддержал, а некоторые говорили, что Макей мог стать преемником Лукашенко, но это смешно, потому что Лукашенко никого не хочет видеть своим преемником и хочет удерживать власть до конца", - подчеркнул журналист белорусской службы Радио Свобода.

26 ноября внезапно скончался министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей

Кроме того, Институт Лансинга сообщил, что Россия рассматривает вариант с убийством самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко для вовлечения страны в войну против Украины

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