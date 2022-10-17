На Виннитчине прозвучали несколько взрывов
В Винницкой области в понедельник, 17 октября, раздались несколько взрывов
Об этом сообщает "Суспильное Винница".
Сообщение о первом взрыве поступило в 14:18.
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2022, понедельник
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