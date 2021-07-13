На Виннитчине произошло ДТП с опрокидыванием "скорой": есть пострадавшие
Вблизи пгт Михайловка Винницкой области автомобиль скорой помощи съехал в кювет и перевернулся
Об этом передает пресс-служба полиции.
"13 июля вблизи пгт Михайловка автомобиль скорой помощи съехал в кювет и перевернулся. В результате аварии водитель и двое пассажиров госпитализированы в больницу ", - говорится в сообщении.
Авария произошла около 15:00.
За рулем медицинского транспорта находился 55-летний житель Оратовской территориальной громады.
По предварительной информации следствия,водитель транспортного средства не справился с управлением, съехал в кювет, где автомобиль перевернулся.
Вследствие ДТП водитель и двое медицинских работников в возрасте 40 и 56 лет, которые находились в салоне автомобиля, доставлены в больницу.
Водитель освидетельствован, он трезв. Обстоятельства и причины аварии выясняют следователи.
Следствием начато уголовное производство по ч. 1 ст.286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). За такое правонарушение предусмотрено до 3-х лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами.
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