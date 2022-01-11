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На Виннитчине нацкомиссия обязала поставщика газа погасить 420 млн грн долга перед Нафтогазом

11 января, 2022 вторник
16:58
Общество газ

Нацкомиссия обязала ООО "Винницагазсбыт" до 1 мая погасить задолженность за газ перед НАК "Нафтогаз Украины", которая на 1 декабря 2021 года составляла 417,48 млн грн

Такое решение регулятор принял на заседании во вторник, 11 января, передаёт Еспресо.

Также НКРЭКУ оштрафовала "Винницагазсбыт" на 51 тыс. грн за ряд других нарушений лицензионных условий, в частности, несвоевременное представление отчетности о хозяйственной деятельности, отсутствие личного кабинета потребителя на сайте компании, а также нарушение минимальных стандартов и требований к качеству обслуживания потребителей и поставке газа .

Кроме того, "Винницагазсбыт" в письме к НКРЭКУ от 24 декабря 2021 года сообщало, что в настоящее время в судебном производстве находится дело по иску Нафтогаза Украины к поставщику о взыскании задолженности в размере 417,48 млн грн.

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