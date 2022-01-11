На Виннитчине нацкомиссия обязала поставщика газа погасить 420 млн грн долга перед Нафтогазом

Такое решение регулятор принял на заседании во вторник, 11 января, передаёт Еспресо.



Также НКРЭКУ оштрафовала "Винницагазсбыт" на 51 тыс. грн за ряд других нарушений лицензионных условий, в частности, несвоевременное представление отчетности о хозяйственной деятельности, отсутствие личного кабинета потребителя на сайте компании, а также нарушение минимальных стандартов и требований к качеству обслуживания потребителей и поставке газа .



Кроме того, "Винницагазсбыт" в письме к НКРЭКУ от 24 декабря 2021 года сообщало, что в настоящее время в судебном производстве находится дело по иску Нафтогаза Украины к поставщику о взыскании задолженности в размере 417,48 млн грн.



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