На Виннитчине из-за обстрелов вынуждены перевезти всех пациентов больницы
Из-за чрезвычайной ситуации пациентов из Ладыжинской городской больницы Винницкой области перевозят в Гайсинскую центральную больницу
Об этом сообщают в Министерстве здравоохранения Украины.
"В результате террористических атак врага не может полноценно функционировать местная больница. Было принято решение о транспортировке пациентов, нуждающихся в стационарном лечении", - отмечают в Минздраве.
Переведут пациентов в Гайсинскую ЦРБ, расположенную в 20 км от Ладыжина. Также в Гайсин будут направлять пациентов, нуждающихся в неотложной помощи.
Несмотря на чрезвычайную ситуацию, в Минздраве заверяют, что пациенты будут продолжать получать медицинскую помощь.
В Ладыжине объявили чрезвычайную ситуацию военного характера из-за состояния теплосетей.
- Напомним, 11 октября 2 дрона-камикадзе Shahed-136 атаковали Ладыжинскую ТЭС в Винницкой области.
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