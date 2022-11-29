Об этом сообщают в Министерстве здравоохранения Украины.

"В результате террористических атак врага не может полноценно функционировать местная больница. Было принято решение о транспортировке пациентов, нуждающихся в стационарном лечении", - отмечают в Минздраве.

Переведут пациентов в Гайсинскую ЦРБ, расположенную в 20 км от Ладыжина. Также в Гайсин будут направлять пациентов, нуждающихся в неотложной помощи.

Несмотря на чрезвычайную ситуацию, в Минздраве заверяют, что пациенты будут продолжать получать медицинскую помощь.

В Ладыжине объявили чрезвычайную ситуацию военного характера из-за состояния теплосетей.

Напомним, 11 октября 2 дрона-камикадзе Shahed-136 атаковали Ладыжинскую ТЭС в Винницкой области.

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