На вилле Киселева в оккупированном Крыму неизвестный сжег автомобили

Об этом сообщили на сайте "КрымРеалии" .

"Сегодня около 3 часов ночи в Феодосийскую полицию поступила информация о возгорании двух транспортных средств в Коктебеле. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства. Опрашиваются очевидцы и возможные свидетели. Следственным подразделением ОМВД России в г. Феодосии возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ (Умышленные уничтожения или повреждения имущества путем поджога). Проводятся мероприятия по установлению и задержанию лиц, причастных к совершению преступления", - заявили в российской полиции.

Ряд telegram-каналов прокомментировал поджог, обнародовав соответствующие видео и фото доказательства. В частности, российский telegram-канал "Осторожно, новости" обнародовал кадры, на которых виден человек, который тщательно скрывает свое лицо . На переднем плане можно увидеть автомобили с логотипом Cock t'est Belle – это служебный автомобиль винодельни.

Другой telegram-канал Ateo Breaking опубликовал фотографию горящего автомобиля и гольф-кара.

16 сентября в оккупированном Симферополе неизвестные облили красной краской мурал с изображением российского оккупанта.

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