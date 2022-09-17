На вилле Киселева в оккупированном Крыму неизвестный сжег автомобили
На вилле российского телеведущего Дмитрия Киселева в крымском поселке Коктебель сожжены два автомобиля
Об этом сообщили на сайте "КрымРеалии" .
"Сегодня около 3 часов ночи в Феодосийскую полицию поступила информация о возгорании двух транспортных средств в Коктебеле. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства. Опрашиваются очевидцы и возможные свидетели. Следственным подразделением ОМВД России в г. Феодосии возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ (Умышленные уничтожения или повреждения имущества путем поджога). Проводятся мероприятия по установлению и задержанию лиц, причастных к совершению преступления", - заявили в российской полиции.
Ряд telegram-каналов прокомментировал поджог, обнародовав соответствующие видео и фото доказательства. В частности, российский telegram-канал "Осторожно, новости" обнародовал кадры, на которых виден человек, который тщательно скрывает свое лицо . На переднем плане можно увидеть автомобили с логотипом Cock t'est Belle – это служебный автомобиль винодельни.
Другой telegram-канал Ateo Breaking опубликовал фотографию горящего автомобиля и гольф-кара.
- 16 сентября в оккупированном Симферополе неизвестные облили красной краской мурал с изображением российского оккупанта.
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