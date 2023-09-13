На VI международном кинофестивале состоялись премьеры двух украинских фильмов
Во время шестого международного кинофестиваля "Брукивка" в Каменце-Подольском состоялись первые показы двух фильмов: "Фосфор" и "Щедрик на Подолье"
Об этом сообщил режиссер, основатель, организатор и генеральный директор кинофестиваля Андрей Заец.
"12 сентября в Каменец-Подольском кинотеатре "Дружба" прошел третий день Международного кинофестиваля "Брукивка", в рамках которого состоялись премьеры фильмов "Фосфор" Константина Линартовича и "Щедрик на Подолье" Катерины Аносовой, показы украинского короткометражного кино конкурсной программы фестиваля и встречи с творческими командами фильмов из Хмельницкой области и города Черновцы", - пишет Заец.
В частности, лента "Фосфор" рассказывает историю о том, как ветеран адаптируется к обычной жизни. Главную роль в фильме исполнил украинский актер театра, кино и дубляжа Дмитрий Линартович.
Сообщается, что благодаря зрителям во время мероприятия в Каменце-Подольском собрали 12,5 тысячи гривен на ВСУ.
Фото: Андрей Заец
Гендиректор кинофестиваля добавил, что сегодня, 13 сентября, показы стартовали в городе Бровары.
15 сентября столичный Украинский дом покажет второй блок конкурса. Вход бесплатный с обязательной регистрацией. Язык: украинский с английскими субтитрами. Подробности в программе.
Также украинские фильмы "Фосфор" и "Щедрик на Подолье" презентуют 16 сентября в столице Таиланда - Бангкоке.
Фото: Андрей Заец
В общей сложности более 200 фильмов подали на VI Каменец-Подольский международный кинофест "Брукивка", который состоится в этом году в Украине, Германии и Польше.
Что известно о Международном кинофестивале "Брукивка"
Независимый кинофестиваль основал в 2017 году режиссер Андрей Заец в городе Каменец-Подольский. Фестиваль включает показы конкурсных фильмов, встречи с известными режиссерами, разнообразие воркшопов, музыкальные выступления и вечеринки.
В 2022 году Каменец-Подольский "Брукивка" стал первым кинофестивалем Украины, который начал свою деятельность в начале войны и проводил благотворительные марафоны современного украинского кино для сбора средств в поддержку Вооруженных Сил Украины.
Также Международный кинофестиваль "Брукивка" проходит в Варшаве и Германии.
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