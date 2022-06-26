Об этом сообщила Госпогранслужба .

"На одном из блокпостов пограничники остановили автомобиль семейной пары, которая двигалась на въезд в Одессу.

В ходе проверки их документов сработала одна из баз данных. В частности, выяснилось, что 57-летняя женщина сознательно принимала участие в попытках легализации "ДНР"/"ЛНР" путем организации псевдовыборов главы "ДНР", - отметили в ГПСУ.

Кроме того, уроженка Донбасса ранее пересекала границу через закрытые пункты пропуска, на временно оккупированной Россией территории.

Женщина была передана полицейским для проверки и установления обстоятельств нарушения законов.

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