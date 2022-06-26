На въезде в Одессу задержали соорганизатора псевдовыборов из "ДНР"
В Одесской области пограничники задержали уроженку Донетчины и соорганизатора псевдовыборов "главы ДНР"
Об этом сообщила Госпогранслужба .
"На одном из блокпостов пограничники остановили автомобиль семейной пары, которая двигалась на въезд в Одессу.
В ходе проверки их документов сработала одна из баз данных. В частности, выяснилось, что 57-летняя женщина сознательно принимала участие в попытках легализации "ДНР"/"ЛНР" путем организации псевдовыборов главы "ДНР", - отметили в ГПСУ.
Кроме того, уроженка Донбасса ранее пересекала границу через закрытые пункты пропуска, на временно оккупированной Россией территории.
Женщина была передана полицейским для проверки и установления обстоятельств нарушения законов.
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