Об этом информирует в телеграмме Государственная пограничная служба Украины.

"В Киевской области пограничники задержали возможного участника ДРГ. Во время проверки, в мобильном телефоне мужчины обнаружили материалы антиукраинского характера, переписку и подписку на каналы российской пропаганды. А также мобильные номера граждан РФ и маршруты движения в РФ и Беларусь. Теперь свою "позицию" мужчина будет объяснять сотрудникам СБУ", – говорится в сообщении.

Также пограничники обнаружили фальшивые документы у трех иностранцев – граждане Узбекистана, Туркменистана и России направлялись из Беларуси в Киев с поддельными водительскими удостоверениями. Их

передали правоохранителям.

Служба безопасности Украины 11 мая направила в суд обвинительный акт в отношении жителя так называемой ДНР, который шпионил в пользу оккупанта и публично заявлял о поддержке вооруженной агрессии РФ.

Ранее во Львовской области Служба безопасности Украины задержала украинца, выполнявшего приказы вражеских спецслужб, а также предотвратила передачу важной разведывательной информации.

СБУ объявила подозрение пропагандисту РФ, призвавшему к геноциду украинского народа.

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