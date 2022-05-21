На въезде в Киевскую область из Беларуси задержали предполагаемого диверсанта
На границе задержали предполагаемого участника ДРГ, у которого в телефоне обнаружили антиукраинские переписки и подписку на каналы РФ, кроме этого мужчина имел российские номера в телефонной книге и маршруты в Беларусь и страну-оккупанта
Об этом информирует в телеграмме Государственная пограничная служба Украины.
"В Киевской области пограничники задержали возможного участника ДРГ. Во время проверки, в мобильном телефоне мужчины обнаружили материалы антиукраинского характера, переписку и подписку на каналы российской пропаганды. А также мобильные номера граждан РФ и маршруты движения в РФ и Беларусь. Теперь свою "позицию" мужчина будет объяснять сотрудникам СБУ", – говорится в сообщении.
Также пограничники обнаружили фальшивые документы у трех иностранцев – граждане Узбекистана, Туркменистана и России направлялись из Беларуси в Киев с поддельными водительскими удостоверениями. Их
передали правоохранителям.
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