На въезде в Киев в ДТП попала карета скорой помощи
На Брест-Литовском шоссе, вблизи Киева, в результате столкновения кареты скорой и BMW, пострадали четыре человека
Об этом сообщают Вартови.Еспресо.
На въезде в Киев, на повороте в село Чайки произошло ДТП с участием кареты скорой помощи. Как удалось узнать репортерам, автомобиль скорой помощи двигался по Брест-Литовскому шоссе от Житомира в направлении Киева, и на повороте в село Чайки водитель скорой пытался развернуться в обратном направлении - в Житомир, при этом не пропустив BMW, который двигался от Киева.
В результате ДТП пострадали четыре человека из двух аварийных автомобилей. Двигалась ли скорая с проблесковыми маячками и включенной сиреной должно установить следствие.
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