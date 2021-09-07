На въезде в Киев столкнулись грузовик и мотоцикл, есть погибший

Об этом передают Вартови.Еспресо .

Как удалось узнать журналистам, водитель на грузовике двигался в направлении Киева и в разрешенном для разворота месте пытался развернуться на повороте на село Чайки, что в сторону Житомира.





При этом он не пропустил мотоциклиста, который двигался от столицы. Байкер врезался в прицеп длинномера, получив травмы несовместимые с жизнью.

Медикам по прибытию оставалось лишь констатировать смерть мужчины.





Место ДТП огородили, там работают следователи. В результате аварии образовалась пробка.





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