На въезде в Киев столкнулись грузовик и мотоцикл, есть погибший
У поворота на село Чайки, что при въезде в столицу произошло ДТП с грузовиком, в котором погиб мотоциклист
Об этом передают Вартови.Еспресо .
Как удалось узнать журналистам, водитель на грузовике двигался в направлении Киева и в разрешенном для разворота месте пытался развернуться на повороте на село Чайки, что в сторону Житомира.
При этом он не пропустил мотоциклиста, который двигался от столицы. Байкер врезался в прицеп длинномера, получив травмы несовместимые с жизнью.
Медикам по прибытию оставалось лишь констатировать смерть мужчины.
Место ДТП огородили, там работают следователи. В результате аварии образовалась пробка.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.65
Покупка 26.65Продажа 26.9
-
EUR
Покупка 31.5Продажа 31.9
- Актуальное
- Важное