На въезде в Киев произошло смертельное ДТП, водителя вырезали из автомобиля

Об этом сообщают Вартови.Еспресо.



По предварительным данным, пожилому мужчине за рулем Daewoo Nexia стало плохо, из-за чего неуправляемый автомобиль слетел с дороги и врезался в опору билборда.



72-летний вождь Daewoo погиб на месте происшествия.



Прибывшим на вызов спасателям пришлось вырезать тело мужчины из автомобиля.



На месте происшествия работают полицейские и следственно-оперативная группа.









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