На въезде в Киев произошло смертельное ДТП, водителя вырезали из автомобиля
В четверг, 11 ноября, на Брест-Литовском шоссе при въезде в Киев произошло смертельное ДТП
Об этом сообщают Вартови.Еспресо.
По предварительным данным, пожилому мужчине за рулем Daewoo Nexia стало плохо, из-за чего неуправляемый автомобиль слетел с дороги и врезался в опору билборда.
72-летний вождь Daewoo погиб на месте происшествия.
Прибывшим на вызов спасателям пришлось вырезать тело мужчины из автомобиля.
На месте происшествия работают полицейские и следственно-оперативная группа.
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