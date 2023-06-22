На въезде в Киев пограничники остановили паломницу Лавры с пачкой российских рублей
Вблизи столицы военные Госпогранслужбы обнаружили у паломницы Лавры пачку российских рублей и пропагандистские материалы в телефоне
Об этом информирует Государственная пограничная служба Украины .
Пограничники задержали паломницу Киево-Печерской Лавры, перевозившую значительное количество наличных денег в разной валюте. Среди иностранных купюр были русские рубли.
Женщина 1984 года рождения является уроженкой Днепропетровской области.
Во время обнаружения валюты врага монашка заявила, что это якобы пожертвования граждан.
Также в телефоне паломницы пограничники обнаружили материалы пророссийского характера. В частности, видео с вражеским диктатором Владимиром Путиным.
Фото: Государственная пограничная служба Украины
Паломницу передали сотрудникам Службы безопасности Украины.
- 29 марта УПЦ (МП) должна была покинуть Киево-Печерскую лавру: на территории заповедника собрались верующие, состоялась литургия, также представители патриархата подали иск в суд из-за расторжения договора об аренде с заповедником. В Минкульте утверждали, что пока Хозяйственный суд не примет решение об обеспечении ходатайства УПЦ (МП), ее представители не имеют правовых оснований находиться на территории Лавры .
- 12 июня в минкульте сообщили , что УПЦ МП не освободила 79 объектов Киево-Печерской лавры в течение предоставленных им трех дней – теперь их заставит это сделать суд.
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