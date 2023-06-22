Об этом информирует Государственная пограничная служба Украины .

Пограничники задержали паломницу Киево-Печерской Лавры, перевозившую значительное количество наличных денег в разной валюте. Среди иностранных купюр были русские рубли.

Женщина 1984 года рождения является уроженкой Днепропетровской области.

Во время обнаружения валюты врага монашка заявила, что это якобы пожертвования граждан.

Также в телефоне паломницы пограничники обнаружили материалы пророссийского характера. В частности, видео с вражеским диктатором Владимиром Путиным.

Фото: Государственная пограничная служба Украины

Паломницу передали сотрудникам Службы безопасности Украины.