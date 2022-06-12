На въезде в Киев остановили фаната "русского мира" из Горловки
В Киевской области пограничники задержали горловчанина, который поддерживает оккупантов и заявляет, что за их водку продаст Родину
Об этом сообщила Госпогранслужба в фейсбуке .
"На въезде в столицу пограничники задержали сторонника российской армии. В переписке со своим единомышленником из так называемой ДНР, уроженец Горловки поддерживает действия захватчиков, обменивается фото и видеофайлами обстрелов. А еще уверяет, что за бутылку мгб-шного спирта продаст родину" - подчеркнули пограничники.
В багажнике задержанного правоохранители обнаружили остатки российских наборов с сухими продуктами. Коллаборантом будет заниматься СБУ.
- 12 июня в Донецкой области правоохранители задержали женщину, которую подозревают в передаче данных о Вооруженных Силах врагу.
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