Об этом сообщила Госпогранслужба в фейсбуке .

"На въезде в столицу пограничники задержали сторонника российской армии. В переписке со своим единомышленником из так называемой ДНР, уроженец Горловки поддерживает действия захватчиков, обменивается фото и видеофайлами обстрелов. А еще уверяет, что за бутылку мгб-шного спирта продаст родину" - подчеркнули пограничники.

В багажнике задержанного правоохранители обнаружили остатки российских наборов с сухими продуктами. Коллаборантом будет заниматься СБУ.

12 июня в Донецкой области правоохранители задержали женщину, которую подозревают в передаче данных о Вооруженных Силах врагу.