На въезде в Киев на блокпосте произошло ДТП: погиб военный

Об этом сообщает полиция Киева.

Отмечается, что ДТП произошло около 00:30. По данным полиции, водитель автомобиля "Хонда" двигался по автодороге М-01 в направлении Броварского проспекта во второй полосе для движения из трех имеющихся. Из-за тумана впереди он увидел грузовик и резко затормозил.

В дальнейшем водитель не справился с управлением и выехал в крайнюю правую полосу движения, где наехал на 47-летнего военнослужащего, который нес службу на блокпосте. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия.

Фото: Полиция Киева

Водителя "Хонды" следователи задержали. Полиция установила, что в момент совершения ДТП 45-летний водитель находился в трезвом состоянии.

Следователи полиции Киева начали уголовное производство по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами. Продолжается досудебное расследование.

Примечание: согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.