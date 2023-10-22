На въезде в Киев на блокпосте произошло ДТП: погиб военный
Ночью воскресенья, 22 октября, автомобиль сбил военнослужащего на блокпосте на въезде в столицу. От полученных травм мужчина скончался на месте. Полиция начала уголовное производство
Об этом сообщает полиция Киева.
Отмечается, что ДТП произошло около 00:30. По данным полиции, водитель автомобиля "Хонда" двигался по автодороге М-01 в направлении Броварского проспекта во второй полосе для движения из трех имеющихся. Из-за тумана впереди он увидел грузовик и резко затормозил.
В дальнейшем водитель не справился с управлением и выехал в крайнюю правую полосу движения, где наехал на 47-летнего военнослужащего, который нес службу на блокпосте. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия.
Фото: Полиция Киева
Водителя "Хонды" следователи задержали. Полиция установила, что в момент совершения ДТП 45-летний водитель находился в трезвом состоянии.
Следователи полиции Киева начали уголовное производство по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами. Продолжается досудебное расследование.
Примечание: согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.
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