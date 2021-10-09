На въезде в Киев маршрутку протаранил Volkswagen, автобус с пассажирами перевернулся и влетел в опору

Об этом сообщают Вартови.Еспресо.

Как рассказали Вартовим Еспресо свидетели происшествия, водитель Volkswagen Passat, двигаясь со стороны Броваров на большой скорости, перестраиваясь из полосы в полосу, протаранил в заднюю часть маршрутный автобус с пассажирами и зацепил попутный кроссовер Toyota.

От удара автобус перевернулся и, вылетев на разделительную полосу, протаранил опору рекламного щита. На место происшествия срочно выехали медики и спасатели ДСНС. С тяжелыми травмами госпитализирован водитель Volkswagen.



Чтобы достать его из покореженной машины, спасателям пришлось разрезать авто специнструментом. Также госпитализировали нескольких пассажиров автобуса, одну из пассажирок в тяжелом состоянии.



Через автопроисшествии полностью перекрыт проезд по проспекту на въезде в Киев.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb