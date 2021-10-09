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На въезде в Киев маршрутку протаранил Volkswagen, автобус с пассажирами перевернулся и влетел в опору

9 октября, 2021 суббота
23:04
Криминал

На Броварском проспекте произошло масштабное ДТП с маршрутным пассажирским автобусом

Об этом сообщают Вартови.Еспресо.

Как рассказали Вартовим Еспресо свидетели происшествия, водитель Volkswagen Passat, двигаясь со стороны Броваров на большой скорости, перестраиваясь из полосы в полосу, протаранил в заднюю часть маршрутный автобус с пассажирами и зацепил попутный кроссовер Toyota.

От удара автобус перевернулся и, вылетев на разделительную полосу, протаранил опору рекламного щита. На место происшествия срочно выехали медики и спасатели ДСНС. С тяжелыми травмами госпитализирован водитель Volkswagen.

Чтобы достать его из покореженной машины, спасателям пришлось разрезать авто специнструментом. Также госпитализировали нескольких пассажиров автобуса, одну из пассажирок в тяжелом состоянии.

Через автопроисшествии полностью перекрыт проезд по проспекту на въезде в Киев.













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полиция
Вартові.Еспресо
Броварской проспект
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