На въезде в Киев маршрутку протаранил Volkswagen, автобус с пассажирами перевернулся и влетел в опору
На Броварском проспекте произошло масштабное ДТП с маршрутным пассажирским автобусом
Об этом сообщают Вартови.Еспресо.
Как рассказали Вартовим Еспресо свидетели происшествия, водитель Volkswagen Passat, двигаясь со стороны Броваров на большой скорости, перестраиваясь из полосы в полосу, протаранил в заднюю часть маршрутный автобус с пассажирами и зацепил попутный кроссовер Toyota.
От удара автобус перевернулся и, вылетев на разделительную полосу, протаранил опору рекламного щита. На место происшествия срочно выехали медики и спасатели ДСНС. С тяжелыми травмами госпитализирован водитель Volkswagen.
Чтобы достать его из покореженной машины, спасателям пришлось разрезать авто специнструментом. Также госпитализировали нескольких пассажиров автобуса, одну из пассажирок в тяжелом состоянии.
Через автопроисшествии полностью перекрыт проезд по проспекту на въезде в Киев.
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