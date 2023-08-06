На въездах в Крым: украинские ракеты повредили мосты в Чонгаре и Геническе
Днем в воскресенье, 6 августа 2023 года, ракеты Сил обороны Украины нанесли повреждения Чонгарскому мосту и мосту через пролив Тонка, соединяющему город Геническ с Арабатской стрелкой.
Фото: Инфографика Эспрессо
Оба моста соединяют материковую часть Украины с Крымским полуостровом. О нанесенных ударах заявили руководители оккупационных администраций Крыма Сергей Аксенов, части Херсонской области Владимир Сальдо и части Запорожской области Владимир Рогов.
"Был нанесен ракетный удар в районе Чонгарского моста на севере Крыма. Одно попадание, часть ракет сбита силами ПВО. Есть повреждения дорожного полотна автомобильного моста, ремонтные работы уже начинаются. Жертв нет", - отметил Аксенов.
"Временно проезд осуществляется через ЧП Армянск и Перекоп", – добавил назначенный Кремлем "председатель Республики Крым".
По словам же Сальдо, украинцы "обстреляли мост через пролив Тонка, соединяющий город Геническ с Арабатской стрелкой".
Мост на Геническ. Фото: скриншот видео
"В общей сложности выпустили 12 ракет, 9 сбила наша ПВО", - сообщил руководитель коллаборантов захваченной россиянами левобережной части Херсонщины.
"Ранен один мирный житель, который проезжал по мосту в момент прилета", - заявил Сальдо.
Как утверждает Владимир Сальдо, в результате удара в Геническе якобы возникли осложнения со снабжением газом.
"Также перебит проходящий рядом с мостом газопровод из Стрелковского месторождения в Геническ. Более 20 тысяч жителей города остались без газоснабжения", - сообщил он.
Удар по Чонгарскому мосту Сальдо подтверждает. По его мнению, он был осуществлен "натовскими ракетами Storm Shadow".
"Мост получил повреждение от ракеты", – отметил Владимир Сальдо.
"Транспортное сообщение с Крымом продолжает работать через Чаплинку и Армянск", - подытожил он.
"КПП Чонгар (Джанкой-Геническ) временно закрыт для проезда", - проинформировал сначала Владимир Рогов, а затем почти дословно повторил у себя сообщение о ракетных обстрелах мостов в Чонгаре и Геническом, обнародованное Сальдо.
"Это не просто мосты. Это все (включая железнодорожные) основные логистические пути, питающие южную группировку войск оккупантов в Украине", - прокомментировал военный эксперт Игаль Левин.
Предыдущие удары по Чонгарскому мосту
В ночь на 22 июня российские оккупанты заявили о взрыве на Чонгарском мосту вблизи временно оккупированного Крыма.
Утром 29 июля Силы обороны Украины нанесли новый успешный удар по Чонгарскому мосту. Информацию о точной работе ВСУ подтвердил СтратКом вечером того же дня.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.91
Покупка 36.91Продажа 37.62
-
EUR
Покупка 40.68Продажа 41.66
- Актуальное
- Важное