На въездах в Крым: украинские ракеты повредили мосты в Чонгаре и Геническе

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Оба моста соединяют материковую часть Украины с Крымским полуостровом. О нанесенных ударах заявили руководители оккупационных администраций Крыма Сергей Аксенов, части Херсонской области Владимир Сальдо и части Запорожской области Владимир Рогов.

"Был нанесен ракетный удар в районе Чонгарского моста на севере Крыма. Одно попадание, часть ракет сбита силами ПВО. Есть повреждения дорожного полотна автомобильного моста, ремонтные работы уже начинаются. Жертв нет", - отметил Аксенов.

"Временно проезд осуществляется через ЧП Армянск и Перекоп", – добавил назначенный Кремлем "председатель Республики Крым".

По словам же Сальдо, украинцы "обстреляли мост через пролив Тонка, соединяющий город Геническ с Арабатской стрелкой".

Мост на Геническ. Фото: скриншот видео

"В общей сложности выпустили 12 ракет, 9 сбила наша ПВО", - сообщил руководитель коллаборантов захваченной россиянами левобережной части Херсонщины.

"Ранен один мирный житель, который проезжал по мосту в момент прилета", - заявил Сальдо.

Как утверждает Владимир Сальдо, в результате удара в Геническе якобы возникли осложнения со снабжением газом.

"Также перебит проходящий рядом с мостом газопровод из Стрелковского месторождения в Геническ. Более 20 тысяч жителей города остались без газоснабжения", - сообщил он.

Удар по Чонгарскому мосту Сальдо подтверждает. По его мнению, он был осуществлен "натовскими ракетами Storm Shadow".

"Мост получил повреждение от ракеты", – отметил Владимир Сальдо.

"Транспортное сообщение с Крымом продолжает работать через Чаплинку и Армянск", - подытожил он.

"КПП Чонгар (Джанкой-Геническ) временно закрыт для проезда", - проинформировал сначала Владимир Рогов, а затем почти дословно повторил у себя сообщение о ракетных обстрелах мостов в Чонгаре и Геническом, обнародованное Сальдо.

"Это не просто мосты. Это все (включая железнодорожные) основные логистические пути, питающие южную группировку войск оккупантов в Украине", - прокомментировал военный эксперт Игаль Левин.

Предыдущие удары по Чонгарскому мосту

В ночь на 22 июня российские оккупанты заявили о взрыве на Чонгарском мосту вблизи временно оккупированного Крыма.

Утром 29 июля Силы обороны Украины нанесли новый успешный удар по Чонгарскому мосту. Информацию о точной работе ВСУ подтвердил СтратКом вечером того же дня.