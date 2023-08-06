Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией На въездах в Крым: украинские ракеты повредили мосты в Чонгаре и Геническе

На въездах в Крым: украинские ракеты повредили мосты в Чонгаре и Геническе

6 августа, 2023 воскресенье
16:10
Война с Россией

Днем в воскресенье, 6 августа 2023 года, ракеты Сил обороны Украины нанесли повреждения Чонгарскому мосту и мосту через пролив Тонка, соединяющему город Геническ с Арабатской стрелкой.

мости на Чонгар та Геніческ

Фото: Инфографика Эспрессо

 

Оба моста соединяют материковую часть Украины с Крымским полуостровом. О нанесенных ударах заявили руководители оккупационных администраций Крыма Сергей Аксенов, части Херсонской области Владимир Сальдо и части Запорожской области Владимир Рогов.

"Был нанесен ракетный удар в районе Чонгарского моста на севере Крыма. Одно попадание, часть ракет сбита силами ПВО. Есть повреждения дорожного полотна автомобильного моста, ремонтные работы уже начинаются. Жертв нет", - отметил Аксенов.

"Временно проезд осуществляется через ЧП Армянск и Перекоп", – добавил назначенный Кремлем "председатель Республики Крым".

По словам же Сальдо, украинцы "обстреляли мост через пролив Тонка, соединяющий город Геническ с Арабатской стрелкой".

міст на Геніческ

Мост на Геническ. Фото: скриншот видео

"В общей сложности выпустили 12 ракет, 9 сбила наша ПВО", - сообщил руководитель коллаборантов захваченной россиянами левобережной части Херсонщины.

"Ранен один мирный житель, который проезжал по мосту в момент прилета", - заявил Сальдо.

Как утверждает Владимир Сальдо, в результате удара в Геническе якобы возникли осложнения со снабжением газом.

"Также перебит проходящий рядом с мостом газопровод из Стрелковского месторождения в Геническ. Более 20 тысяч жителей города остались без газоснабжения", - сообщил он.

Удар по Чонгарскому мосту Сальдо подтверждает. По его мнению, он был осуществлен "натовскими ракетами Storm Shadow".

"Мост получил повреждение от ракеты", – отметил Владимир Сальдо.

"Транспортное сообщение с Крымом продолжает работать через Чаплинку и Армянск", - подытожил он.

"КПП Чонгар (Джанкой-Геническ) временно закрыт для проезда", - проинформировал сначала Владимир Рогов, а затем почти дословно повторил у себя сообщение о ракетных обстрелах мостов в Чонгаре и Геническом, обнародованное Сальдо.

"Это не просто мосты. Это все (включая железнодорожные) основные логистические пути, питающие южную группировку войск оккупантов в Украине", - прокомментировал военный эксперт Игаль Левин.

Предыдущие удары по Чонгарскому мосту

В ночь на 22 июня российские оккупанты заявили о взрыве на Чонгарском мосту вблизи временно оккупированного Крыма.

Утром 29 июля Силы обороны Украины нанесли новый успешный удар по Чонгарскому мосту. Информацию о точной работе ВСУ подтвердил СтратКом вечером того же дня.

Крым
военные силы Украины
Херсонщина
коллаборанти
Военные новости
Читайте также:
Погода в Україні
5 августа, 2023 суббота
Возможны грозы, штормовой ветер и жара до +40°C: синоптик Наталья Диденко о погоде 6 августа
російський військовий корабель
5 августа, 2023 суббота
В Силах обороны назвали причины отсутствия ракетоносителей РФ в Черном и Азовском морях
Денис Шмигаль
5 августа, 2023 суббота
Правительство обнародовало зарплаты Шмыгаля и его заместителей
Киев
+34°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.91
    Покупка 36.91
    Продажа 37.62
  • EUR
    Покупка 40.68
    Продажа 41.66
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, воскресенье
6 августа
18:18
Курс валют сегодня: сколько стоят доллар и евро
18:05
OPINION
Великий имитатор
18:04
Обзор
Горят российские корабли и цветет "хлопок" в Крыму и Мелитополе: где взрывалось у врага в течение недели
18:00
Появился полный перечень стран, участвовавших в саммите по Формуле мира в Саудовской Аравии
17:52
На границе Сумской области с Россией заработал гуманитарный коридор Колотиловка - Покровка
17:39
Китай и РФ провели совместную военно-морскую операцию вблизи Аляски, - Fox News
17:25
Обновлено
От удара армии РФ погибла главная бухгалтер Купянской райадминистрации
16:50
На польском участке нефтепровода "Дружба" произошла утечка
16:08
"Должен приползти на коленях". Песков и Медведев против мирных переговоров с Украиной
16:04
OPINION
Ирина Геращенко
Еще и загранпаспорта заберем, для надежности...
15:49
Эксклюзив
Выжмет до последней капли: дипломат о действиях Турции в отношении РФ
15:38
"Никакие "кинжалы" Москве не помогут": Зеленский наградил бойцов из Воздушных сил ВСУ
15:06
За сутки армия РФ обстреляла 12 областей Украины: 11 человек получили ранения, 2 погибли. Ситуация в регионах
15:05
Военная хунта Нигера обратилась за помощью к вагнеровцам
14:03
Филиппины обвинили Китай в обстреле из водометов их лодок в Южнокитайском море
14:03
OPINION
А если война затянется на годы?
13:57
Артем Довбык официально перешел в испанскую "Жирону"
13:34
Россияне организуют на ВОТ Херсонщины "школы молодого избирателя": будут обучать старшеклассников фальсификации выборов
13:12
РФ держит в Черном море ракетоноситель с восемью "калибрами"
13:10
Синоптик Наталья Диденко рассказала, когда в Украине ждать похолодания
12:57
На Одесчине в результате оползня погиб ребенок
12:46
Обновлено
Россияне трижды атаковали Хмельнитчину: ранен мужчина, повреждены дома
12:29
москва, кремль
В России заявили о попытке атаки БПЛА: временно закрыли аэропорт в Москве
12:09
Twitter
Twitter окажет финансовую помощь пользователям, к которым несправедливо относятся работодатели из-за их активности в соцсети
12:08
Россияне в очередной раз обстреляли Херсонщину: ранены два человека
12:02
OPINION
Чего не заслужили украинцы?
11:11
Обзор
Папа молился за мир, но так и не упомянул об Украине, а Черное море превращается в линию фронта. Акценты мировых СМИ 6 августа
11:08
В Китае в результате землетрясения 21 человек получил ранения
11:01
Эксклюзив
РФ изменила тактику на границе с Черниговщиной: журналист сообщает о работе ДРГ
10:41
OPINION
Николай Княжицкий
Нужно ли дальше ограничивать выезд мужчин за границу?
10:16
Разведка Британии назвала количество потерь России в Украине среди десантных войск
10:06
OPINION
Алексей Голобуцкий
Безопасных мест на Черном море для судов с трехцветной тряпкой уже не осталось
10:00
Интервью
Мирослав Чех: Существует ли кризис между Украиной на Польшей и о возможных провокациях "пригожинцев"
09:53
"Самое главное, что не прекращается": Буданов оценил контрнаступление ВСУ
09:35
Армия России нанесла ракетные удары по Харькову
09:17
Обновлено
Россия ударила КАБом по центру переливания крови на Харьковщине: 2 человека погибли, 4 ранены
09:05
Буданов: Мы снова начнем экспортировать зерно, нравится это России или нет
08:50
В Словакии президент позволил девяти гражданам служить в украинской армии
08:30
На монумент "Батькивщина-мать" в Киеве установили трезубец
08:18
OPINION
на фото: Елена Белозерская
Что делать с враждебными пропагандистами?
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV