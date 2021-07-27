На вес золота: Костевич эмоционально отреагировала на бронзу на Олимпиаде-2020
Украинка Елена Костевич заявила, что полученная вместе с Олегом Омельчуком бронзовая медаль Олимпийских игр в пулевой стрельбе для нее на вес золота
Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет Украины.
По ее словам, она не обращала внимания на разговоры о традиции, по которой знаменосцы сборной Украины на церемонии открытия не выигрывают на Играх медалей, и доказала, что все это предрассудки.
"Мы долго и упорно шли к этой награде. И сегодня все же был нелегкий день - удача изменяла неудачу и наоборот. Олег - большой молодец и эта награда для нас очень ценна. Как золото. Говорили, что знаменосец не может получить медаль. Я никогда не верила в это. Имела большую честь нести флаг своего государства и счастлива, что нам удалось завоевать эту награду для страны ", - сказала Костевич.
Бронза Костевич и Омельчука стала для сборной Украины на Олимпиаде-2020 третьей. Ранее награды получили дзюдоистка Дарья Билодид в категории до 48 кг и фехтовальщик Игорь Рейзлин в соревнованиях шпажистов.
- 27 июля Елена Костевич и Олег Омельчук принесли Украине бронзовую награду в стрельбе из пистолета с дистанции 10 м на Олимпийских играх в Токио.
- Костевич на Играх в Токио выиграла свою четвертую олимпийскую медаль в карьере.
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