На вес золота: Костевич эмоционально отреагировала на бронзу на Олимпиаде-2020

Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет Украины.

По ее словам, она не обращала внимания на разговоры о традиции, по которой знаменосцы сборной Украины на церемонии открытия не выигрывают на Играх медалей, и доказала, что все это предрассудки.

"Мы долго и упорно шли к этой награде. И сегодня все же был нелегкий день - удача изменяла неудачу и наоборот. Олег - большой молодец и эта награда для нас очень ценна. Как золото. Говорили, что знаменосец не может получить медаль. Я никогда не верила в это. Имела большую честь нести флаг своего государства и счастлива, что нам удалось завоевать эту награду для страны ", - сказала Костевич.

Бронза Костевич и Омельчука стала для сборной Украины на Олимпиаде-2020 третьей. Ранее награды получили дзюдоистка Дарья Билодид в категории до 48 кг и фехтовальщик Игорь Рейзлин в соревнованиях шпажистов.

27 июля Елена Костевич и Олег Омельчук принесли Украине бронзовую награду в стрельбе из пистолета с дистанции 10 м на Олимпийских играх в Токио.

Костевич на Играх в Токио выиграла свою четвертую олимпийскую медаль в карьере.

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