На весь Чернигов осталась одна больница, остальные разрушены, – боец ТрО Чернигова
Николай Кривулько сообщил, что в Чернигове сложная гуманитарная ситуация, чем дальше, тем хуже с продуктами
"Люди устали, конечно, пытаются уехать из города. Люди готовят еду на огне возле домов, роют туалеты возле многоэтажек - выживают как могут. Оккупанты бьют без прицела - куда попало, чтобы напугать людей. 3 из 4 больниц полностью разрушены. они просто разрушают город", – рассказал он в эфире Espreso.TV.
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Кривулько подчеркнул, что военные дают отпор оккупанту: "Мы не то, что не отступаем, а хотим идти вперед".
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Также боец посоветовал жителям Чернигова по возможности эвакуироваться: "Военным тяжело отвлекаться на защиту гражданских, особенно на окраинах города. Поэтому жителям лучше эвакуироваться в центр страны".
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