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На Венецианской фестивале состоялась мировая премьера украинской ленты "Навсегда-Навсегда"

9 сентября, 2023 суббота
15:00
Культура

На 80-м Венецианском международном кинофестивале показали премьеру фильма украинской режиссера Анны Бурячковой "Навсегда-Навсегда"

Об этом сообщает ГосКино Украины.

Отмечается, что премьерный показ состоялся в разделе Orizzonti Extra. Фильм лично представил директор фестиваля Альберт Барбера.

Продюсер ленты Наталья Либет отметила, что название "Навсегда-Навсегда" будто возвращает зрителей к тем временам, когда в жизни многих случается первая любовь, которая чувствуется как единственная и бесконечная.

Съемку фильма завершили за два месяца до полномасштабного российского вторжения в Украину, работа над постпродакшном и монтажом проходила уже после 24 февраля 2022 года.

"Невозможно представить, с каким трудом столкнулись все, кто участвовал в работе над фильмом. Как непросто давался процесс postproduction, как в эмоциональном плане, так и в физическом. Сначала требовалось вывезти отснятый материал в Ригу и Таллинн, а потом уже и в Амстердам. Далее была проделана большая работа по монтированию фильма, доведение до того формата, который соответствовал бы мировому уровню такого фестиваля как Венецианский. Наконец это сложное путешествие достигло своей цели. Фильм не только состоялся, но его еще и увидела международная аудитория", - добавила продюсер.

Фильм создан при поддержке Государственного агентства Украины по кино, Nederlands Filmfonds и screen.brussels

Справка. Венецианский кинофестиваль – один из самых старых и значимых кинофестивалей во всем мире. Он был основан в 1932 году и проводился в итальянской Венеции. Фестиваль входит в знаменитую "Большую Тройку" кинофестивалей вместе с Каннским и Берлинским. В этом году он проходит с 30 августа по 9 сентября.

Что известно о фильме "Навсегда-Навсегда"

Фильм рассказывает о молодых и непокорных людях, живших в Киеве в конце 90-х годов на фоне советской руины. В силу обстоятельств они вынуждены быстро принимать решения, но теряются во взрослом мире. Это история о тех, кто вырос, но не смог стать взрослым.

"В поисках этой любви и верификации своего существования в глазах других мы и жили, терпя насилие и несправедливость. Быть подростком означает, что каждая часть твоей жизни существует только здесь и сейчас и будет оставаться такой навсегда. Каждая любовь - навсегда, каждые отношения - навсегда, каждая драма - навсегда. И теперь, став взрослыми, приходится осознать, что единственное признание и любовь, в которых мы действительно нуждаемся, должны исходить от нас самих", - говорится в разделе "Режиссерское видение".

Анна Бурячкова, украинский режиссер и сценарист, начала свой путь по созданию фильмов, музыкальных видео, телевизионной рекламы и социальных кампаний в 2012 году. Ее работы были признаны на многочисленных международных фестивалях, в частности Berlin Music Video Awards, Berlin Fashion Films, Grand OFF Poland и Cannes Lions' Additional Social Campaign Program.

Сценарий будущего фильма был написан Бурячковой в сотрудничестве с Мариной Степанской ("Стремглав", 2017) во время карантина, вызванного COVID-19, в 2020 году. Этот сценарий стал основой ее дебютного полнометражного фильма.

Съемки фильма были завершены в Киеве за два месяца до начала полномасштабной войны, развязанной Россией против Украины. После этого материалы фильма были эвакуированы в Амстердам, где к команде присоединились нидерландские сопродюсеры и партнеры по постпродакшену.

В главных ролях Алина Чебан, Захар Шадрин, Артур Алиев, Елизавета Цилык и Дарья Жихарская.

"Навсегда-навсегда" был представлен на различных международных кинорынках во время его разработки и производства. Он получил специальную награду жюри и награду Screen Brussels Co-Production Award на презентации Ukrainian Films Now на Marché du Film (Festival de Cannes) и награду Литовского киноцентра на Coming Soon Meeting Point (Vilnius Kinopavasaris) в 2022 году. Разработка фильма также проходила при поддержке MIDPOINT Institute.

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