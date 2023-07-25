Об этом информирует Госкино .

"Навсегда-навсегда" - это история о борьбе за выживание, но также о любви, стыде и беззаботности. Это рассказ о свободе и зависимости от своего тела, об отчаянии, нежности, боли, наслаждении и поиске себя. Это фильм о юности людей, которым сейчас около 30 лет, ставших наиболее страстными и преданными борцами за свободу сегодня, объясняют в пресс-службе.

Лента будет представлена в рамках конкурсной программы Orizzonti Extra.

В этом году фестиваль Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica пройдет с 30 августа по 9 сентября.

Что известно о фильме "Навсегда-Навсегда"

Фильм рассказывает о молодых и непокорных людях, живших в Киеве в конце 90-х годов на фоне советской руины. В силу обстоятельств они были вынуждены быстро принимать решения, но потерялись во взрослом мире. Это история о тех, кто вырос, но не смог стать взрослым.

"В поисках этой любви и верификации своего существования в глазах других мы и жили, толеруя насилие и несправедливость. Быть подростком означает, что каждая часть твоей жизни существует только здесь и сейчас и будет оставаться таковой навсегда. Каждая любовь – навсегда, каждые отношения – навсегда, каждая драма – навсегда. Поэтому теперь, став взрослыми, приходится осознать, что единственное признание и любовь, в которых мы действительно нуждаемся, должны приходить от нас самих", - говорится в разделе "Режиссерское видение".

Анна Бурячкова, украинский режиссер и сценарист, начала свой путь в создании фильмов, музыкальных видео, телевизионной рекламы и социальных кампаний в 2012 году. Ее работы были признаны на многочисленных международных фестивалях, в частности Berlin Music Video Awards, Berlin Fashion Films, Grand OFF Poland и Cannes Lions' Additional Social Campaign Program.

Сценарий будущего фильма был написан Бурячковой в сотрудничестве с Мариной Степанской ("Стремглав", 2017) во время карантина, вызванного COVID-19 в 2020 году. Этот сценарий стал основой ее дебютного полнометражного фильма.

Съемки фильма были завершены в Киеве за два месяца до начала полномасштабной войны, развязанной Россией против Украины. После этого материалы фильма были эвакуированы в Амстердам, где к команде присоединились нидерландские сопродюсеры и партнеры по постпродакшену.

В главных ролях Алина Чебан, Захар Шадрин, Артур Алиев, Елизавета Цилык и Дарья Жихарская.

"Навсегда-навсегда" был представлен на различных международных кинорынках во время его разработки и производства. Он получил специальную награду жюри и награду Screen Brussels Co-Production Award на презентации Ukrainian Films Now на Marché du Film (Festival de Cannes) и награду Литовского киноцентра на Coming Soon Meeting Point (Vilnius Kinopavasaris) в 2022 году. Разработка фильма также проходила при поддержке MIDPOINT Institute.

Режиссер известна по недавнему музыкальному видео Стасик "Герои умирают".