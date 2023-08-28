На Венецианском кинофестивале состоится день поддержки украинской киноиндустрии
На Венецианском кинофестивале 6 сентября состоится день поддержки украинской киноиндустрии, пострадавшей из-за войны
Об этом сообщает Variety.
Отмечается, что таким образом главная организация фестиваля "вновь подтверждает свою солидарность с украинским народом и переживаемой им трагедией".
Украинский день Венецианского фестиваля пройдет в Spazio Incontri Venice Production Bridge в отеле Excelsior. Он будет включать вступление президента фестиваля Роберто Чикутто и худрука Альберто Барбера.
Первая панель будет проходить под названием "Украинская киноиндустрия во время войны" и будет содержать презентацию о состоянии украинского кино сейчас. Ее будет презентовать глава Государственного агентства Украины по вопросам кино Марина Кудерчук.
Также, на мероприятии будет тематическая панель "Съемки с Украиной: поддержка и сотрудничество" с Артемом Колюбаевым (председателем Совета по вопросам кинематографа Украины), Викторией Ярмощук (председателем Украинской кинематографической ассоциации), Сергеем Лавренюком (руководителем Украинской ассоциации киноиндустрии), Андреем Ногиным (главой ОО "УкрКиноФест") и режиссером Филиппом Азуле.
Модерировать панели будет актер, продюсер и телеведущий Владимир Остапчук.
Также, в этом году состоится презентация фильма "Forever-Forever" украинского режиссера Анны Бурячковой.
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