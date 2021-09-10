Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная Новости На Венецианском кинофестивале провели акцию в поддержку узников Кремля перед премьерой фильма "Носорог" Сенцова

На Венецианском кинофестивале провели акцию в поддержку узников Кремля перед премьерой фильма "Носорог" Сенцова

10 сентября, 2021 пятница
20:17
Новости

Команда фильма "Носорог", снятого украинским режиссером Олегом Сенцовым, провела в Венеции акцию в поддержку украинских политзаключенных, удерживаемых Россией

Об этом сообщили в общественной инициативе Prisoners Voice, передает Радио Свобода .

"Я бесконечно благодарен за публичную поддержку, которую получал, находясь в кремлевских застенках. Хочу, чтобы мои соотечественники знали, что о них помнят не только в Украине, но и во всем мире. Выговский, Есипенко, братья Абдуллаевы, Куку, Мустафаев - всех сейчас не назову, их больше сотни, и мы будем бороться за ваше освобождение ", - сказал Сенцов.

Перед началом премьеры члены команды фильма "Носорог" подняли надписи "Free Ukrainian Kremlin's Hostages" и "#PrisonersVoice", призывая освободить политзаключенных.

 

Читайте также:
Тайсон Ф'юрі
9 сентября, 2021 четверг
Фьюри пренебрежительно высказался об Усике
Ярослава Магучіх
9 сентября, 2021 четверг
Украинка Магучих снова сфотографировалась рядом с доверенным лицом Путина. Фотофакт
польща кордон
9 сентября, 2021 четверг
Польша открыла границы для украинских туристов: условия въезда
Киев
+26
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 26.63
    Покупка 26.63
    Продажа 26.87
  • EUR
    Покупка 31.4
    Продажа 31.78
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2021, пятница
10 сентября
20:49
Нариман Джелялов
Преследование в Крыму: Джелялов и братья Ахтемовы находятся в СИЗО Симферополя, - Денисова
20:40
Акция протеста "Остановить капитуляцию" под ОПУ: еще троим участникам объявили о подозрении
20:34
Зеленский присудил сценаристу "Киборгов" и режиссеру "Плохих дорог" Ворожбит премию Довженко
20:30
Шенол Гюнеш
Тренера сборной Турции выгнали из команды после позорного поражения в отборе на ЧМ-2022
20:11
Оккупанты проводят "репетиции" российских выборов в Госдуму в ОРДЛО
19:56
"В Альянс - пару лет и реформы": экс-глава МИДа Климкин оценил перспективы вступления Украины в ЕС и НАТО
19:48
Шевченко
В УАФ ответили, может ли Шевченко получить новую должность в их организации
19:42
Дмитрий Разумков
Разумков повторно заболел коронавирусом
19:31
В оккупированном Крыму ограничили подачу воды: причина
19:30
Фигурант дела Шеремета Антоненко обвенчался со своей женой
19:13
"Александрия" - "Ингулец": составы на стартовый матч 7-го тура УПЛ
19:06
Наталья Диденко
В выходные в Украине ожидаются локальные дожди и тепло, - синоптик Наталья Диденко
19:05
Twitter тестирует пометки для ботов
18:51
Умер экс-президент Португалии Сампаю
18:48
Оле-Гуннар Сульшер и Криштиану Роналду
Тренер рассказал, когда Роналду сыграет первый матч после возвращения в МЮ
18:43
Александр Богомолов
Зеленский назначил директора Национального института стратегических исследований
18:41
Находился в розыске Интерпола: СБУ задержала на Тернопольщине "криминального авторитета" из РФ
18:26
После пожара в Николаевском костеле Дом органной музыки будет давать концерты в консерватории
18:23
Всемирный банк
В Украину с официальным визитом приедет вице-президент Всемирного банка
18:17
Эксклюзив
Владимир Зеленский
Маленькая большая ложь. Как Безуглая, "слуги" и ОПЗЖ спасают Зеленского от государственной измены
18:09
суд
Собирал разведданные на Житомирщине: приговорен агент ФСБ РФ к 8 годам лишения свободы
18:09
электроэнергиия
Нацкомиссия напомнила, что отключать электричество за долги в "красной" зоне карантина запрещено
18:08
Дело "вагнеровцев"
Председатель ВСК заявила, что подготовка задержания вагнеровцев не была спецоперацией и проводилась без участия стран-партнеров
17:59
автобус "Шахтера"
"Шахтер" похвастался новым дизайном автобуса. Фото с эффектной презентации
17:54
ВСП
Международные партнеры выдвинули кандидатов на должности экспертов в комиссии при ВСП и ВККС
17:41
Анонс
"Политклуб Виталия Портникова": Россия усиливает влияние в Беларуси, Зеленский допустил вероятность полномасштабной войны
17:36
школа карантин
На Черниговщине 75% школ не будут работать при усилении карантина, - ОГА
17:33
беспилотник
Оккупанты трижды нарушили "тишину" на Донбассе: запускали беспилотники и стреляли из гранатометов
17:27
Нафтогаз
Нафтогаз уплатил в бюджет 3 млрд грн за уклонение от налогов, - Фискальная служба
17:21
Серхио Агуеро
Говорил мне, что останется, - звездный новичок "Барселоны" признался, как отреагировал на трансфер Месси
17:17
днр
Выборы в Госдуму: жителей ОРДЛО с паспортами РФ повезут голосовать в Ростовскую область, - правозащитники
17:11
4G
Россия и Беларусь договорились об отмене роуминга
17:02
Global Teacher Award
Трое учителей из Украины стали лауреатами Global Teacher Award 2021
16:56
танк
РФ провела в оккупированном Крыму учения по противовоздушной обороне
16:54
путлер
Налоговая служба Швеции запретила супругам назвать ребенка Владимиром Путиным
16:40
Отравление в школе на Хмельнитчине: количество пострадавших возросло
16:36
Требовал 50 тыс. грн за закрытие дела: СБУ поймала на взятке прокурора Донецкой области
16:23
НБУ решил ликвидировать банк "Земельный капитал"
16:19
Андрей Парубий
Парламентская ВСК должна вызвать Ермака и Зеленского для объяснений по "вагнергейту", - Андрей Парубий
16:15
В КГГА пришли с обысками в связи с хищением 6 млн грн на закупках лекарств для онкобольных
Больше статей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV