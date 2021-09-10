На Венецианском кинофестивале провели акцию в поддержку узников Кремля перед премьерой фильма "Носорог" Сенцова

Об этом сообщили в общественной инициативе Prisoners Voice, передает Радио Свобода .

"Я бесконечно благодарен за публичную поддержку, которую получал, находясь в кремлевских застенках. Хочу, чтобы мои соотечественники знали, что о них помнят не только в Украине, но и во всем мире. Выговский, Есипенко, братья Абдуллаевы, Куку, Мустафаев - всех сейчас не назову, их больше сотни, и мы будем бороться за ваше освобождение ", - сказал Сенцов.



Перед началом премьеры члены команды фильма "Носорог" подняли надписи "Free Ukrainian Kremlin's Hostages" и "#PrisonersVoice", призывая освободить политзаключенных.



