На ведение военных действий Украина тратит $10 млрд в месяц, - Минфин

Об этом сообщает Офис президента Украины.

По подсчетам Министерства финансов, в месяц военных действий Украина тратит примерно $10 млрд.

Соответствующая информация была обнародована на совещании Владимира Зеленского с экономическими блоками Офиса президента и Кабинета министров.

Также на совещании обсудили источники финансирования расходов, налоговые поступления и помощь международных партнеров, состояние украинской экономики на втором месяце полномасштабной российской агрессии.

Кроме того, на совещании уделили внимание началу посевной кампании и обеспечению аграриев горючим.

Были рассмотрены пути диверсификации импорта горючего и защиты энергетической инфраструктуры Украины от бомбардировок российской армией.

Напомним, 29 марта премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что потери Украины из-за полномасштабной российской агрессии превышают $1 трлн.

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