На ведение военных действий Украина тратит $10 млрд в месяц, - Минфин
В Министерстве финансов подсчитали, что месяц ведения военных действий обошелся Украине почти в $10 млрд
Об этом сообщает Офис президента Украины.
По подсчетам Министерства финансов, в месяц военных действий Украина тратит примерно $10 млрд.
Соответствующая информация была обнародована на совещании Владимира Зеленского с экономическими блоками Офиса президента и Кабинета министров.
Также на совещании обсудили источники финансирования расходов, налоговые поступления и помощь международных партнеров, состояние украинской экономики на втором месяце полномасштабной российской агрессии.
Кроме того, на совещании уделили внимание началу посевной кампании и обеспечению аграриев горючим.
Были рассмотрены пути диверсификации импорта горючего и защиты энергетической инфраструктуры Украины от бомбардировок российской армией.
- Напомним, 29 марта премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что потери Украины из-за полномасштабной российской агрессии превышают $1 трлн.
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