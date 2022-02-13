На вечернем заседании Кабмина поддержат авиакомпании в отношениях со страховщиками, - Офис президента

Их принятие ожидается во время созванного на 20:00 срочного заседания Кабинета Министров, сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко, рассказывает Еспресо.TV.



"Чтобы рейсы в Украину и из Украины продолжали осуществляться, в течение дня Министерство инфраструктуры подготовило необходимые проекты правительственных решений, которые помогут авиакомпаниям в отношениях со страховщиками", - подчеркнул чиновник.



"Хотя речь идет о хозяйственных отношениях между частными компаниями, государство поддержит украинских авиаперевозчиков, чтобы страховые компании были уверены - в Украину можно летать и никаких проблем нет", - пояснил Тимошенко.

Напомним, Украина не закрывает свое воздушное пространство, но у некоторых авиакомпаний начались осложнения со страховыми компаниями, которые считают высоким риск полетов в украинском небе из-за резкого роста количества российской военной техники и солдат на границе.