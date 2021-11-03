На вечеринке на тему "Игры в кальмара" в Панаме погибли 8 человек
Стрельба случилась во время празднования Хэллоуина
Об инциденте сообщило издание TN .
В субботу в одном из клубов Санта-Аны проводили вечеринку по мотивам популярного южнокорейского сериала "Игра в кальмара". Во время выступления организаторов люди вдруг услышали выстрелы. Оказалось, что члены местных банд в костюмах персонажей устроили перестрелку.
Сам стрелок скончался на месте происшествия, еще пятеро погибли в больнице от ранений. Позже были найдены еще три тела.
Полиция задержала двоих подозреваемых.
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