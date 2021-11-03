На вечеринке на тему "Игры в кальмара" в Панаме погибли 8 человек

Об инциденте сообщило издание TN .



В субботу в одном из клубов Санта-Аны проводили вечеринку по мотивам популярного южнокорейского сериала "Игра в кальмара". Во время выступления организаторов люди вдруг услышали выстрелы. Оказалось, что члены местных банд в костюмах персонажей устроили перестрелку.



Сам стрелок скончался на месте происшествия, еще пятеро погибли в больнице от ранений. Позже были найдены еще три тела.



Полиция задержала двоих подозреваемых.