На веб-странице ГСЧС заработала интерактивная карта мест обнаружения взрывоопасных предметов
На официальном вебсайте ГСЧС заработала интерактивная карта с местами обнаружения взрывоопасных предметов и опасных участков
Об этом сообщает МВД Украины.
В частности стало известно, что теперь граждане могут ежедневно отслеживать детальную динамику работ по разминированию районов по ссылке https://bit.ly/3vclOx3 .
Для просмотра доступно количество выездов, площадь разминированных территорий и количество разминированных взрывоопасных предметов в разрезе регионов.
Кроме того, МВД Украины напоминает, что граждане могут подать заявку о находке взрывоопасных предметов и отслеживать статус ее выполнения через страницу с интерактивной картой на сайте https://bit.ly/3jQUBuJ или по номеру 101.
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