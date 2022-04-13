На веб-странице ГСЧС заработала интерактивная карта мест обнаружения взрывоопасных предметов

Об этом сообщает МВД Украины.



В частности стало известно, что теперь граждане могут ежедневно отслеживать детальную динамику работ по разминированию районов по ссылке https://bit.ly/3vclOx3 .

Для просмотра доступно количество выездов, площадь разминированных территорий и количество разминированных взрывоопасных предметов в разрезе регионов.



Кроме того, МВД Украины напоминает, что граждане могут подать заявку о находке взрывоопасных предметов и отслеживать статус ее выполнения через страницу с интерактивной картой на сайте https://bit.ly/3jQUBuJ или по номеру 101.



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