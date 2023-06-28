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На ВДНХ в Киеве уничтожили уникальное мозаичное панно. В МКИП и ДСНС отреагировали

28 июня, 2023 среда
16:14
Культура

В Киеве в бывшем павильоне противопожарной безопасности на территории ВДНХ уничтожили уникальную мозаику, посвященную спасателям

Об этом сообщил киевовед Дмитрий Соловьев на своей странице в социальных сетях.

Отмечается, что мозаика в интерьере бывшего павильона противопожарной безопасности на ВДНХ (ныне Пожарная Часть 26) воспевала героизм пожарных, ежедневно рискующих своей жизнью, спасая жизнь других.

"Еще актуальнее этот мотив стал после начала полномасштабного вторжения, когда за ежедневным героизмом спасателей начала следить вся страна", - говорится в сообщении Соловьева.

Активист и киевовед назвал это событие "очередным преступлением против украинской культуры, которое совершили в Киеве не враги, а свои".

"Динамичность композиции впечатляет. Пламя словно срывается с панно, пока мужественные фигуры титанов укрощают стихию и спасают ребенка. Но всю эту красоту разбили молотками. Многомесячный труд украинского художника уничтожили за пару минут. Дорогую, редкую смальту превратили в груду мусора", - написал Соловьев.

Он подчеркнул, что мозаику необходимо воспроизвести. Киевовед добавил, что неоднократно обращался в МКИП Украины с просьбой взять на учет все мозаики Украины, но там его игнорировали.

Генеральный директор ВДНХ Евгений Мушкин также прокомментировал уничтожение мозаики.

"Мы гордились тем, что пожарные (которым с 1991 года принадлежит это здание) его берегут. Сегодня мы узнали, что строители, которые по заказу ДСНС производят реконструкцию этого здания, разрушили это панно", - написал гендиректор.

Он добавил, что инициировал обсуждение с командой ВДНХ по предотвращению разрушения культурного наследия, являющегося имуществом государственным, коммунальным или частным.

Что говорят в Министерстве культуры и информационной политики

В пресс-центре МКИП осветили свою позицию по разрушению мозаики павильона №26 ВДНХ, отметив, что этот павильон и панно не имели статуса объекта культурного наследия. По этой причине привлечь нормы закона к исполнителям демонтажных работ МКИП не может.

"Сохранение культурного наследия - один из приоритетов культурной политики Украины. Фиксирование наследия и своевременное реагирование на его сохранение - необходимость для каждого сознательного учреждения, бизнеса и граждан в целом", - говорится в сообщении.

В министерстве поблагодарили общественность за огласку и отметили, что детали дальнейшей судьбы мозаики сообщат впоследствии.

Ответ ДСНС

В ДСНС рассказали , почему заказали снос уникальной мозаики с пожарными на столичной ВДНХ. Как говорится в комментарии под сообщением инициативы Ukrainian Modernism, вместо уничтоженной мозаики здесь появится современное украинское панно.

"Мы гарантируем отражение работы наших Героев без оружия в современном, символическом и украинизированном панно. После окончания ремонтных работ обновленная работа будет символизировать неоценимый труд наших спасателей во время войны и частично отображать предыдущую композицию", - ответили в ДСНС.

Также на сообщение отреагировала депутат Киевсовета Ксения Семенова. По ее словам, она поражена тем, что "ДСНС уполномочена определять, что является украинским, а что нет".

  • В апреле отмечалось , что с 24 февраля российские оккупанты уничтожили в Украине 189 памятников культурного наследия, в том числе 82 религиозных сооружения.
ДСНС
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