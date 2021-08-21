На Васильковской в Киеве загорелась кровля 5-этажки

В 5:47 в Госслужбу Украины по чрезвычайным ситуациям поступила информация, что в Голосеевском районе, по ул. Васильковская, 47, возник пожар около 600 м кв. на крыше 5-этажного жилого дома, приводит подробности Еспресо.TV .

Подразделениями ГСЧС была проведена эвакуация жильцов дома.



На свежий воздух вывели 50 человек, еще 4 человек пришлось эвакуировать, информирует пресс-служба ГСЧС.

К тушению кровли - как выяснилось, горела именно она, - было привлечено 40 человек и 9 единиц техники ГСЧС.

В 7:33 пожар удалось локализовать. В 7:54 - возгорание ликвидировали.



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