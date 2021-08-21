На Васильковской в Киеве загорелась кровля 5-этажки
Утром субботы, 21 августа 2021 года, ликвидирован пожар кровли 5-этажного жилого дома в Голосеевском районе города Киева
В 5:47 в Госслужбу Украины по чрезвычайным ситуациям поступила информация, что в Голосеевском районе, по ул. Васильковская, 47, возник пожар около 600 м кв. на крыше 5-этажного жилого дома, приводит подробности Еспресо.TV .
Подразделениями ГСЧС была проведена эвакуация жильцов дома.
На свежий воздух вывели 50 человек, еще 4 человек пришлось эвакуировать, информирует пресс-служба ГСЧС.
К тушению кровли - как выяснилось, горела именно она, - было привлечено 40 человек и 9 единиц техники ГСЧС.
В 7:33 пожар удалось локализовать. В 7:54 - возгорание ликвидировали.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.58
Покупка 26.58Продажа 26.84
-
EUR
Покупка 30.94Продажа 31.42
- Актуальное
- Важное