Об этом информирует в телеграме городской голова Мелитополя Иван Федоров .

В настоящее время на блокпосте в Васильевке выезда с временно оккупированной территории Запорожской области ждут около шести тысяч украинцев.

"Большое количество людей пытается выезжать с временно оккупированных территорий. Одна из причин – это то, что нет гарантий безопасности. Также проблема в том, что теперь пункт пропуска один для четырех областей - Луганской, Донецкой, Херсонской, части Запорожской. Все выезжают через Васильевку, и сегодня там более 1200 автомобилей.

Мы можем сказать, что почти 6 тысяч наших граждан ждут в очереди выезда в Украину, в Запорожье", - сказал мэр.



Рашисты организовали бизнес на этом пункте пропуска и сделали три очереди.



"Первая – платная, они, очевидно, берут с людей от 100 до 500 долларов за выезд без очереди. Эти люди могут уехать за сутки", – рассказал Федоров.



Трое-четверо суток ждет льготная очередь – это авто с малолетними детьми, людьми с инвалидностью и пожилыми. В обычной очереди люди ждут до 7 дней.



Кроме того, из-за непогоды дорогу размыло, что тоже усложнило движение. За последние 4 дня сотрудники ГСЧС отбуксировали около 500 автомобилей, среди которых 100 грузовых.



Городской голова отметил важность эвакуации.



Если у вас есть родные, близкие и родственники на территории Украины или Европейского Союза, мы готовы оказать помощь и содействие в эвакуации. Для этого вам нужно обратиться в наш центр помощи "Саме тут", и мы поможем вам в переезде на территорию, подконтрольную государству Украина, – добавил мэр Иван Федоров.

2 августа жители Мелитополя и соседних населенных пунктов не могли выехать из временно оккупированного города в Запорожье из-за уничтоженной оккупантами и размытой непогодой дороги.

На оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей заработала кремлевская политическая партия "Единая Россия". Оккупанты раздают российские паспорта и готовятся провести псевдореферендум.

Херсонцы ждут освобождения региона и оказывают активное сопротивление псевдореферендуму, в то время как рашисты определили организацию, которая будет проводить "голосование".

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