На уволенной Харьковщине обнаружили 10 оккупантских застенков, - Клименко
На деоккупированных территориях Харьковщины обнаружили 10 пыточных, которые россияне обустроили для гражданских
Об этом сообщил глава Национальной полиции Игорь Клименко во время брифинга.
"Мы можем говорить о тех бесчинствах, которые творились в наших городах. Заходя в Балаклею или в Изюм, видим огромное количество преступлений, совершенных против гражданского населения. Выявлено 10 застенков", - отметил он.
Далее он вспомнил две пыточные оккупантов в Балаклее и шесть - в Изюме.
Одна из балаклейских пыточных по его словам, была расположена в отделении местной полиции. Там в камерах на восьмерых содержали по меньшей мере 40 человек. Они находились в бесчеловечных условиях, над ними издевались и их пытали.
Еще одна балаклеевская пыточная была в помещении типографии.
"Были пытки – мы видели на руках у людей следы от электрических оголенных проводов, по которым пускали ток, когда допрашивали. Были найдены молотки и удавки. Сейчас мы проводим следственные мероприятия по установлению степени повреждений, которые получили люди", - сказал Клименко.
По словам главы Нацполиции, в застенках действовали ОМОН из города Тольятти, ФСБ, военнослужащие так называемой ЛНР и подразделения Росгвардии.
- Во время брифинга Клименко также сообщил, что на освобожденных территориях Харьковщины были найдены 50 тел гражданских и около 445 могил в месте массового захоронения.
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