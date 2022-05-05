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Главная война с Россией На утро 5 мая в Украине опаздывают 46 пассажирских поездов. Список

На утро 5 мая в Украине опаздывают 46 пассажирских поездов. Список

5 мая, 2022 четверг
07:40
война с Россией

Ряд пассажирских поездов опаздывает из-за повреждений железнодорожной инфраструктуры в результате обстрелов, задержка составляет от часа до 11 часов

Актуальную информацию об опоздании пассажирских поездов обнародовала в телеграмм-канале Укрзалізниця.

По состоянию на 7 утра 5 мая опаздывалось 46 поездов. Наименьшее время задержки составляло один час и 12 минут – поезд №129 Кременчуг – Ивано-Франковск, а дольше всего задерживался поезд №150 Черновцы – Полтава – на 11 часов и 13 минут.

  • 3 мая россияне нанесли ракетные удары по Львову, из-за чего часть поездов задерживалась.
  • 4 мая россияне обстреляли ряд городов Украины, в частности, железнодорожная инфраструктура была повреждена в Днепре

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